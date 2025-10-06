hladnom i vjetrovitom vremenu

Slavonce, Baranjce

Osječka Tvrđa i dravska Kopika

središte zabave, okusa, mirisa i boja

Za najmlađe

Za vinoljupce

Za sve koji vole domaće, ali i ljubitelje noviteta

Za kvizaše, geekove i kulturnjake svih vrsta

Za gurmane koji znaju što žele

Za umjetnike u duši

Za neumorne

Nedjelja pod kišobranima

Vidimo se i sljedeće godine na istoku!

Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i Osječko-baranjska županija

Grad Osijek, Turistička zajednica grada Osijeka, Kreativna agencija Adverta, Glazbena škola Franje Kuhača, Arheološki muzej Osijek, Turistička zajednica Baranje, Dom tehničke kulture, KIFOS, Športska zajednica Osječko-baranjske županije te udruge Breza, The Geek Gathering, Svjetlost fenjera, Slama, Osječka tvornica ideja, Volim gramofonske ploče, udruga Likar, Plesni studio Feniks, Filmska runda, Na krajičku jezika, Music Art Incubator

Interreg Danube Region Program

Europe in My Region

Hrvatska poštanska banka, Podravka grupa, HEP, Osječka pivovara, Zračna luka Osijek, Jägermeister, Croatia Osiguranje, Coca-Cola, Romerquelle, Kraš, Consortium, Sugar Factory, Osijek-Koteks

Tekst: TZ OBŽ

Foto: Mario Đurkić

Unatoč, tisuće posjetitelja ponovno su pohrlile u osječku Tvrđu.Iznenađujuće hladno vrijeme ovog vikenda nije spriječiloi njihove goste da uživaju u sedmom izdanju omiljenog festivala istoka.tako su ponovno postale, a HeadOnEast mjesto gdje su se spajali glazba, vino, umjetnost, gastronomija, sport i rekreacija, sve začinjeno brojnim iznenađenjima. Najduži i najbogatiji program dosad posjetilo je rekordnih 30 000 ljudi, a našlo se nešto za svakoga.Najmlađi su i ove godine imali svoje kraljevstvo kreativnosti. Dječje stvaraonice, Art livada, Kopika zove, Graffiti džem i susret s uvijek veselim Linom okupili su mališane koji su stvarali, crtali, plesali i istraživali svijet umjetnosti i pokreta. Njih su posebno oduševile svjetlosne instalacije Kuća svjetla koje su baroknu Tvrđu pretvorile u scenografiju iz bajke. Art livada je svojim opuštenim konceptom umjetnika Nikole Fallera postala mjesto druženja na otvorenom gdje su spretne rukice i same kreirale figurice od slame.Vinska oaza Vinalia ponovno je bila epicentar užitka za sve ljubitelje vina. Uz DJ Flegmu, Homage Collective, Ricarda Luquea & Amigose te Smoke Rainbow, već je u petak atmosfera je bila kao u pravom mediteranskom vinskom gradu, a u subotu su enoljupce dodatno rasplesali Smoke Rainbow, Morenos i Kacaj. Slavonska i podunavska vina još su jednom dokazala da istok Hrvatske diše punim plućima vinske kulture.Na Bazaaru i Street foodu posjetitelji su otkrivali rukotvorine, lokalne proizvode i delicije koje pričaju priče Slavonije i Baranje. Čarda Baranja nudila je tradicionalne baranjske okuse, tamburaše i domaćinsku atmosferu uz jela na žlicu poput fiš paprikaša i graha.Beercuz je i ove godine bio središte noviteta, neobičnih okusa i beskompromisno dobre glazbe koja je zapalila atmosferu već od prvog dana. Već u četvrtak, takozvani warm up dan, ritam su zadali DJ Omke, Sonic Eye i The Red Roosters, a Kandžija je na domaćem terenu pokazao tko je tko na istoku. Večer je kulminirala uz uvijek besprijekoran TBF, čiji je prepoznatljivi dalmatinski groove rasplesao publiku unatoč hladnom i vjetrovitom vremenu.U nastavku festivala, Beercuz se pretvorio u epicentar glazbenog užitka. Miach i Kojoti u petak su zagrijali publiku za legendarno Prljavo kazalište, čiji su bezvremenski hitovi odzvanjali ulicama. Subotnju večer zagrijali su Neki to vole vruće, a glavna je riječ pripala Edi Maajki koji je još jednom dokazao zašto mu pripada titula „majke regionalnog repa“. Za čagicu na kraju pobrinuli su se Electric corn uz bezvremenske svjetske hitove.HeadOnKviz je okupio rekordan broj znalaca s istoka, a Jack, ekipa koja je dominirala posljednje dvije godine, to je uspjela i treći put zaredom. Voditelj Dean Kotiga i ove je godine nasmijao publiku i dokazao da zabava i znanje idu ruku pod ruku. GeekOnEast i after party The Geek Gathering pokazali su da i geekovi znaju biti hedonisti, jer uživali su tu IT entuzijasti, gameri i zaljubljenici u pop-kulturu. Kad smo već kod kulture, večer poezije Na krajičku jezika te projekcije Filmske RUNDE dodale su još jednu notu intime i kulture, podsjetivši da hedonizam živi i u stihu i u kadru. Dozu klasike, poznatiju kao Koch melodije okupljenim su prolaznicima priuštili učenici Glazbene škole Franje Kuhača. Nešto moderniji pristup prikazala je izložba skateboarda Wall Ride.Novitet ovogodišnjeg festivala bio je pravi hit. Na adresi Langoš strasse u čast tome je održan i izbor za najbolju langošicu HeadOnEasta 2025. Posjetitelji su degustirali, uspoređivali i glasali, a titula najbolje je pripala klasiku, langošici s vrhnjem i tucanom ljutom paprikom. Podravka Cooking Show bio je jednako dobra gurmanska postaja za sve koji su poželjeli probati maštovite kreacije teta kuharica.Tvrđa je već tradicionalno postala otvoreni atelijer zahvaljujući umjetnički raspoloženoj ulici duhovito prozvanom Šor of Art, gdje su sinesteziju stvorile udruge Likar, Volim gramofonske ploče i rasplesani Feniks. Retro hitovi na pločama, boje i svjetlo pretvorili su platna u živopisne priče brojnih umjetnika u nastajanju. Prošetalo se ovdje s fenjerima, glumilo u igrokazima, a nastale su i nove lutke uz stručno vodstvo poznate osječke umjetnice Mile Lončar.Za one koji su imali višak energije i nakon koncerta, In da Sofa i Pecs zone bile su logične postaje. Kultna In da Sofa opravdala je status najchill dnevnog boravka Tvrđe, za što se u petak pobrinuo DJ Phat Phillie, dok je subotu zagrijao DJ GK. Pecs zona pod svodovima već je tradicionalno ispratila festival.Zbog kišnog vremena dio nedjeljnog programa morao je biti otkazan, dok je dio, poput biciklijade FEBIRE, odgođen za 12. listopada 2025. No ni to nije pokvarilo dojam, jer istok je ponovno pokazao da ima srce, ritam i toplinu koja se ne boji oblaka.HeadOnEast 2025 još je jednom dokazao da hedonizam nije samo uživanje u hrani i piću, već način života. Hedonizam su zajednička energija posjetitelja, umjetnika, glazbenika i organizatora koja svake godine donese neko novo iznenađenje, a uvijek iznova stvori nezaboravnu atmosferu.Događaj organizirajuuz brojne partnere kao što sute brojni drugi pojedinci.Progam Vinalia sufinancira se kroz, projekt #RomansWineDanube, dok se program Graffiti džem podržava inicijativakoja mladima nudi nezaboravna iskustva u regijama diljem Europe.Sponzori i donatori događaja sui dr.