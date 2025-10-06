Servisne informacije [6. listopada 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
06.10.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Ujutro mjestimice moguća magla, osobito u Gorskoj Hrvatskoj. Uz više oblaka malo kiše ili pokoji pljusak ujutro na krajnjem jugu, a tijekom dana na istoku zemlje. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 14°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:30 sati - Crkvena ulica 28, 32-40 par, 40/a, 42-54 par, 54/a, 21-23 nep, 23/a, 25-35 nep, 35/a, 37, 41-47 nep, 51-55 nep, 55/a, 57-61 nep, Cvjetkova ulica 36/a, 36/b, 38-42 par, 42/a, 44, 44/a, 44/b, 46-50 par, 50/b, 29, 29/a, 29/b, 31-35 nep, 35/a, 37-39 nep, 43-45 nep, Krstova ulica 20-36 par, 27-31 nep, 31/a, 33-39 nep, 39/a, 41, 41/a, 43-53 nep, 53/a, 53/b, Ulica sv. Petka 41/a, 43/a, 47, 47/a, 49, 49/a, 51-53 nep, 57-61 nep, Zmaj Jove Jovanovića 2, 2/a, 4-6 par, 6/a, 8, 8/a, 10-22 par, 9-19 nep, 19/a, 21-23nep
od 8:30 do 12:00 sati - Dubrovačka 2-6 par, 1-7 nep, Josipa Jurja Strossmayera 43-47 nep, Ulica Pavla Pejačevića 36-48 par, 33-43 nep, Ulica sv. Roka 2, 1-7 nep
od 8:30 do 12:30 sati - Kalnička 1-5 nep, Čvrsnička ulica 19-65 nep
od 8:30 do 13:30 sati - Bračka 138/c, Lopudska 36-60 par, 21-43 nep
Laslovo
od 8:00 do 11:00 sati - Pobjede 1-57 nep
Čepin
od 12:00 do 12:30 sati - Psunjska 24-36 par, Risnjačka ulica 2-34 par, 1-29 nep
Erdut
od 12:00 do 13:00 sati - Antuna Gustava Matoša 7-15 nep, Blaževićeva Lenija 12, Josipa Krašteka 6, 10, 14, 20-30 par, 30/a, 32-34 par, 46-48 par, 17-21 nep, 25-39 nep, 39/a, 41, 41/a, 43-53 nep, 67
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [06.-12.10.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [02.-08.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [02.-08.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- Koncertna dvorana Franjo Krežma: Hit komedija "Kad udari južina"
