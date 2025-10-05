Osijek dobio svoj prvi Ladies Meet Up: večer inspiracije, znanja i povezivanja žena
05.10.2025. 12:46
Caffe bar Trica ovog je četvrtka, 2. listopada, bio domaćin prvog po redu eventa namijenjenog ženama pod nazivom Ladies Meet Up Osijek.
Na meet up-u se govorilo o štetnim sastojcima u kozmetici, kako prehranu balansirati sa ženskim hormonima, zašto (i kako) se početi predstavljati na LinkedIn-u te što se događa u našem mozgu (i srcu) kada smo u stresu. Osim predavanja, dame iz publike imale su mogućnost i same se predstaviti i ukratko prezentirati što je ono što trenutačno nude od svojih proizvoda i usluga.
„Ideja za event rođena je ljetos i već tada sam imala na umu koje tri kolegice želim ugostiti na prvom meet up-u. Drago mi je što su sve tri prepoznale ideju i bile „za“ da se uključe u organizaciju. Odazivom smo prezadovoljne, komentari su zaista pozitivni tako da definitivno nastavljamo dalje s organizacijom“, rekla je Ivana Maltašić, organizatorica eventa.
Podsjetimo, prvi Ladies Meet Up otvorila je Dajana Grgić (brand La Lavanda) koja je sve upoznala s najčešćim štetnim sastojcima u kozmetici i kako ih prepoznati (i izbjeći). Nutricionistica i PNEI terapeutkinja Angelina Paić govorila je o tome kako da svaka žena stvori zdraviji odnos prema hrani i tijelu – bez strogih dijeta i osjećaja krivnje.
Za žene koje će tek otkriti čari LinkedIn-a, mentorica Ivana Škegro Filipović pokazala je kako bez kompliciranja biti prisutan na ovoj poslovnoj mreži, a meet up je zatvorila organizatorica eventa Ivana Maltašić razgovorom o tome kako stres na poslu svesti na najmanju moguću mjeru.
Sljedeći Ladies Meet Up Osijek održat će se početkom prosinca, a sve žene koje su zainteresirane biti predavačice na nekom od sljedećih izdanja eventa ili jednostavno žele prve saznati datum sljedećeg eventa to mogu putem sljedećeg linka.
Foto: PR
