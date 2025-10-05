Došao je i taj dan — autocesta A5 do Mađarske konačno završena
05.10.2025. 11:34
U ponedjeljak, 6. listopada, svečano će se obilježiti završetak izgradnje koridora Vc, odnosno autoceste A5.
Nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda, sutra se očekuje svečano otvorenje posljednje dionice A5, od Belog Manastira do granice s Mađarskom.
Projekt vrijedan 46 milijuna eura u potpunosti je financiran sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj. Nova dionica duga je pet kilometara i obuhvaća osam objekata: vijadukt Karašica, nadvožnjake Gajić i Rašće, most Karašica 2, mostove Travnik 1 i Travnik 2 te dva mosta preko kanala.
Naplatna postaja Sudaraž kod Belog Manastira ostat će prva, odnosno posljednja naplatna postaja na hrvatskom dijelu koridora Vc, ovisno o smjeru vožnje. Na samoj granici s Mađarskom neće biti nikakvih objekata.
Foto: OBŽ/Arhiv
Nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda, sutra se očekuje svečano otvorenje posljednje dionice A5, od Belog Manastira do granice s Mađarskom.
Projekt vrijedan 46 milijuna eura u potpunosti je financiran sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj. Nova dionica duga je pet kilometara i obuhvaća osam objekata: vijadukt Karašica, nadvožnjake Gajić i Rašće, most Karašica 2, mostove Travnik 1 i Travnik 2 te dva mosta preko kanala.
Naplatna postaja Sudaraž kod Belog Manastira ostat će prva, odnosno posljednja naplatna postaja na hrvatskom dijelu koridora Vc, ovisno o smjeru vožnje. Na samoj granici s Mađarskom neće biti nikakvih objekata.
Foto: OBŽ/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)