Vijesti::Communis
U ponedjeljak, 6. listopada, svečano će se obilježiti završetak izgradnje koridora Vc, odnosno autoceste A5.

Nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda, sutra se očekuje svečano otvorenje posljednje dionice A5, od Belog Manastira do granice s Mađarskom.

Projekt vrijedan 46 milijuna eura u potpunosti je financiran sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj. Nova dionica duga je pet kilometara i obuhvaća osam objekata: vijadukt Karašica, nadvožnjake Gajić i Rašće, most Karašica 2, mostove Travnik 1 i Travnik 2 te dva mosta preko kanala.

Naplatna postaja Sudaraž kod Belog Manastira ostat će prva, odnosno posljednja naplatna postaja na hrvatskom dijelu koridora Vc, ovisno o smjeru vožnje. Na samoj granici s Mađarskom neće biti nikakvih objekata.


Foto: OBŽ/Arhiv


Objavio: Redakcija 031




