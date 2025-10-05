Kišno vrijeme

povratak sunca

porast

pretežno oblačno vrijeme uz kišu

12°C

pretežno oblačno

7°C,

14°C

promjenjivo oblačno

9°C

15°C

Od srijede sunčanije i toplije

više sunca

porast dnevne temperature

pretežno vedro vrijeme

od 7°C do 9°C

od 15°C do 21°C

Foto: Matija Milanović/Arhiv

u nedjelju i ponedjeljak, a ondatemperature zraka.Danas će prevladavati. Dnevna temperatura doU ponedjeljak će biti, malo kiše očekuje se tijekom dana na istoku zemlje. Jutarnja temperatura doa dnevna doUtorak donosi, ali bez padalina. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. jutarnja temperatura do, a dnevna doOd sredine tjedna očekuje nas, ali i. Od srijede do petka bit će. Jutarnja temperatura, a dnevna