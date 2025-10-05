Promjenjivo do utorka, zatim toplije i sunčanije
05.10.2025. 10:38
Kišno vrijeme u nedjelju i ponedjeljak, a onda povratak sunca i porast temperature zraka.
Danas će prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu. Dnevna temperatura do 12°C.
U ponedjeljak će biti pretežno oblačno, malo kiše očekuje se tijekom dana na istoku zemlje. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 14°C.
Utorak donosi promjenjivo oblačno, ali bez padalina. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. jutarnja temperatura do 9°C, a dnevna do 15°C.
Od srijede sunčanije i toplije
Od sredine tjedna očekuje nas više sunca, ali i porast dnevne temperature. Od srijede do petka bit će pretežno vedro vrijeme. Jutarnja temperatura od 7°C do 9°C, a dnevna od 15°C do 21°C.
Foto: Matija Milanović/Arhiv
