Vijesti::Communis
Kišno vrijeme u nedjelju i ponedjeljak, a onda povratak sunca i porast temperature zraka.

Danas će prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu. Dnevna temperatura do 12°C.

U ponedjeljak će biti pretežno oblačno, malo kiše očekuje se tijekom dana na istoku zemlje. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 14°C.

Utorak donosi promjenjivo oblačno, ali bez padalina. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. jutarnja temperatura do 9°C, a dnevna do 15°C.

Od srijede sunčanije i toplije
Od sredine tjedna očekuje nas više sunca, ali i porast dnevne temperature. Od srijede do petka bit će pretežno vedro vrijeme. Jutarnja temperatura od 7°C do 9°C, a dnevna od 15°C do 21°C.


Foto: Matija Milanović/Arhiv


Objavio: Redakcija 031




