, posvećenao važnosti, održana je u subotu na Trgu Ante Starčevića u Osijeku. Tradicionalno, ova akcija svake se godine obilježava prve subote u listopadu diljem Hrvatske, uz sudjelovanje brojnih udruga, zdravstvenih djelatnika i građana.Akciju je podržao i gradonačelnik Osijeka, koji je istaknuo kako Grad podupire javnozdravstvene akcije i projekte koji doprinose očuvanju zdravlja građana.“, rekao je gradonačelnik Radić.Podsjetio je i na mjeruonkoloških bolesnika od doma do Kliničkog bolničkog centra Osijek i natrag, kojom je do sada ostvareno više od 2000 vožnji.”, naglasio je gradonačelnik Radić.Dodao je kako se Grad veseli i strateškom projektu Vlade RH – izgradnji novogvrijednog više od, kojim će Osijek postati medicinsko središte istoka Hrvatske.”, kazao je gradonačelnik.“, poručio je.Predsjednica Kluba žena liječenih na dojci Mammae Osijek,, podsjetila je da se Dan ružičaste vrpce u Osijeku održava već 26. put.“, istaknula je Andraši.Dodala je i da Klub Mammae Osijek djeluje u, gdje se svakog utorka od 16 sati mogu javiti sve žene koje trebaju podršku, savjet ili samo razgovor.Govoreći o važnosti, Andraši je pozvala sve žene koje prime poziv za mamografiju da ga ne ignoriraju.“, poručila je.Liječnik specijalist javnozdravstvene medicine Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ,, iznio je najnovije podatke o pojavnosti raka dojke.“, rekao je Imširović.Program provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a na županijskoj razini zavodi za javno zdravstvo.“, poručio je Imširović.