Vijesti::Communis
U četvrtak, 2. listopada potvrđen je novi slučaj afričke svinjske kuge (ASK) na gospodarstvu u naselju Lug, Općina Bilje na području Osječko-baranjske županije.

Zaključno s danom 2. listopada 2025. godine potvrđeno je ukupno 46 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje.

Na zaraženim te svim epidemiološki povezanim objektima kao i u zonama zaštite i nadziranja, nadležne veterinarske službe provode mjere sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687 koje su neophodne za suzbijanje i daljnje sprječavanje širenja ove izrazito opasne zarazne bolesti svinja.

Istovremeno, afrička svinjska kuga javlja se i kod divljih svinja te je zaključno s danom 2. listopada 2025. potvrđeno ukupno 84 slučaja bolesti kod divljih svinja: 19 slučajeva u Vukovarsko-srijemskoj županiji i 65 slučajeva u Osječko-baranjskoj županiji.

Iz Ministarstva poljoprivrede apeliraju na sve subjekte da se pridržavaju svih propisanih mjera, da prate upute nadležnih tijela i veterinara te da kontinuirano provode biosigurnosne i higijenske mjere na svojim objektima. Posebnu pažnju treba obratiti na mogući neizravni kontakt s virusom afričke svinjske kuge u okolišu tijekom poljoprivrednih i šumskih radova.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




