Foto: Pexels.com/Ilustracija

U četvrtak, 2. listopada potvrđen je(ASK) na gospodarstvu u, Općina Bilje na području Osječko-baranjske županije.Zaključno s danom 2. listopada 2025. godine potvrđeno je ukupnona objektima na kojima se drže svinje.Na zaraženim te svim epidemiološki povezanim objektima kao i u zonama zaštite i nadziranja, nadležne veterinarske službesukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687 koje su neophodne za suzbijanje i daljnje sprječavanje širenja ove izrazito opasne zarazne bolesti svinja.Istovremeno, afrička svinjska kuga javlja se i kodte je zaključno s danom 2. listopada 2025. potvrđeno ukupnokod divljih svinja: 19 slučajeva u Vukovarsko-srijemskoj županiji i 65 slučajeva u Osječko-baranjskoj županiji.Izapeliraju na sve subjekte da se, da prate upute nadležnih tijela i veterinara te da kontinuirano provode biosigurnosne i higijenske mjere na svojim objektima. Posebnu pažnju treba obratiti na mogući neizravni kontakt s virusom afričke svinjske kuge u okolišu tijekom poljoprivrednih i šumskih radova.