7. godišnjice

HeadOnEast

estival glazbe, umjetnosti, gastro i eno ponude, sporta i dobre zabave

lokalnom zajednicom, snažnom emocijom i održivosti

osječkoj Tvrđi

Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i Osječko-baranjska županija

Grad Osijek

warm up dan

Street food, Bazaar, senzacija Langoš strasse i Beercuz

DJ Omke, Sonic eye, The Red Roosters, Kandžija

TBF.

GeekOnEast

The Geek Gathering

Vinalia, Beercuz, Kuće svjetla

In da Sofa, Art livada, Dječje stvaraonice, Street food, HeadOnKviz, Zona vinila, Šor of art, Koch melodije, Podravka cooking show, Graffiti džem, brojne radionice, izložbe

Vinalia,

DJ-a Flegmu, Tobimimogly, Homage Collective i Ricarda Luquea i Amigose

Beercuzu

Miach, Kojoti i legendarno Prljavo kazalište

Šoru umjetnosti

Koch melodije

Glazbene škole Franje Kuhača

Graffiti džem

Podravka Cooking Show

HeadOnKviz

Deana Kotigu

GeekOnEast

In Da Sofa

DJ-a Phat Phillieja

Čarda Baranja

Beercuzu – Edo Maajka

Neki to vole vruće i benda Electric Corn

Vinaliji

DJ Flegma, Smoke Rainbow, Morenos i Kacaj,

DJ-em GK

Zona vinila

Šor of Art

Filmske RUNDE

KIFOS-a

mijenja

12. listopada 2025.

neće se održati

Otvoreno je četverodnevno slavljejedne od najatraktivnijih manifestacija koja se održava na istoku Hrvatske.Tek kratki podsjetnik,ili hedonist je f. Prepoznaje se po partnerstvu s, a sve s ciljem rasta Osijeka te Slavonije i Baranje kao turističke destinacije. Već se tradicionalno održava po cijeloj, a ove godine prelazi i rijeku Dravu! Festival organizirajuuz brojne partnere, prije svegai njegovu Turističku zajednicu.Party je počeo još za danjeg svjetla od 18 sati. Prvi, tzv., otvoreni sučiju su atmosferu zagrijalikoji je vrhunski odradio posao na domaćem terenu i standardno odličanZa one željne tech atmosfere organiziran je i, after party poznate osječke IT konferencijeNaredna tri dana program se nastavlja na više lokacija i zgrada u Tvrđi i na dravskoj Copacabani. Tu su- svjetlosne projekcije,...U petak se na Trgu Jurja Križanića otvaravinska oaza koja donosi vrhunska vina i glazbeni program uz. Nase za atmosferu brinu, dok se upleše na retro hitove s vinila, slika, crta i stvara.Trg Svetog Trojstva ispunit ćeučenika, a dolazi isa sprejevima, stikerima, skejtovima i brojnim iznenađenjima za najmlađe. Njih na trgu u prijepodnevnim satima čeka i Lino, a u poslijepodnevnim satima iLjubitelje kvizova dočekujeuz, aokuplja sve geekove i zaljubljenike u pop-kulturu. Već kultninudi opuštenu atmosferu uz, aotvara svoja vrata za sve koji žele uživati u baranjskim okusima i tamburaškoj glazbi.Subotnji program donosi glazbenu poslasticu napredvodi večer, uz nastupe grupe. Naatmosferu podižudok In Da Sofa nastavlja s. U Franjevačkoj uliciponovno vodi posjetitelje kroz retro plesni đir, anastavlja s kreativnim radionicama i umjetničkim instalacijama pod svjetlom fenjera.Program obogaćuje i Graffiti džem, a ljubitelji poezije i filma uživat će u večeri Na krajičku jezika te projekcijama. Za dnevni dio programa na Kopiki se kreativnost izražava umjetnošću, lijepim porukama i pokretom uz studenteNedjeljni se program pakzbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta pa je novi termin održavanje 8. FEBIRE-agodine, a ostali programi na otvorenomFestival se i ove godine oslanja na snažnu podršku europskih programa: Vinalia se sufinancira kroz Interreg Danube Region Program, u okviru projekta #RomansWineDanube, dok Graffiti džem podupire inicijativa Europe in My Region, koja mladima nudi nezaboravna iskustva diljem europskih regija.