Osijek u znaku hedonizma: krenuo HeadOnEast s glazbom, vinom i umjetnošću
03.10.2025. 11:34
Otvoreno je četverodnevno slavlje 7. godišnjice jedne od najatraktivnijih manifestacija koja se održava na istoku Hrvatske.
Tek kratki podsjetnik, HeadOnEast ili hedonist je festival glazbe, umjetnosti, gastro i eno ponude, sporta i dobre zabave. Prepoznaje se po partnerstvu s lokalnom zajednicom, snažnom emocijom i održivosti, a sve s ciljem rasta Osijeka te Slavonije i Baranje kao turističke destinacije. Već se tradicionalno održava po cijeloj osječkoj Tvrđi, a ove godine prelazi i rijeku Dravu! Festival organiziraju Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i Osječko-baranjska županija uz brojne partnere, prije svega Grad Osijek i njegovu Turističku zajednicu.
Party je počeo još za danjeg svjetla od 18 sati. Prvi, tzv. warm up dan, otvoreni su Street food, Bazaar, senzacija Langoš strasse i Beercuz čiju su atmosferu zagrijali DJ Omke, Sonic eye, The Red Roosters, Kandžija koji je vrhunski odradio posao na domaćem terenu i standardno odličan TBF. Za one željne tech atmosfere organiziran je i GeekOnEast, after party poznate osječke IT konferencije The Geek Gathering.
Naredna tri dana program se nastavlja na više lokacija i zgrada u Tvrđi i na dravskoj Copacabani. Tu su Vinalia, Beercuz, Kuće svjetla - svjetlosne projekcije, In da Sofa, Art livada, Dječje stvaraonice, Street food, HeadOnKviz, Zona vinila, Šor of art, Koch melodije, Podravka cooking show, Graffiti džem, brojne radionice, izložbe...
U petak se na Trgu Jurja Križanića otvara Vinalia, vinska oaza koja donosi vrhunska vina i glazbeni program uz DJ-a Flegmu, Tobimimogly, Homage Collective i Ricarda Luquea i Amigose. Na Beercuzu se za atmosferu brinu Miach, Kojoti i legendarno Prljavo kazalište, dok se u Šoru umjetnosti pleše na retro hitove s vinila, slika, crta i stvara.
Trg Svetog Trojstva ispunit će Koch melodije učenika Glazbene škole Franje Kuhača, a dolazi i Graffiti džem sa sprejevima, stikerima, skejtovima i brojnim iznenađenjima za najmlađe. Njih na trgu u prijepodnevnim satima čeka i Lino, a u poslijepodnevnim satima i Podravka Cooking Show.
Ljubitelje kvizova dočekuje HeadOnKviz uz Deana Kotigu, a GeekOnEast okuplja sve geekove i zaljubljenike u pop-kulturu. Već kultni In Da Sofa nudi opuštenu atmosferu uz DJ-a Phat Phillieja, a Čarda Baranja otvara svoja vrata za sve koji žele uživati u baranjskim okusima i tamburaškoj glazbi.
Subotnji program donosi glazbenu poslasticu na Beercuzu – Edo Maajka predvodi večer, uz nastupe grupe Neki to vole vruće i benda Electric Corn. Na Vinaliji atmosferu podižu DJ Flegma, Smoke Rainbow, Morenos i Kacaj, dok In Da Sofa nastavlja s DJ-em GK. U Franjevačkoj ulici Zona vinila ponovno vodi posjetitelje kroz retro plesni đir, a Šor of Art nastavlja s kreativnim radionicama i umjetničkim instalacijama pod svjetlom fenjera.
Program obogaćuje i Graffiti džem, a ljubitelji poezije i filma uživat će u večeri Na krajičku jezika te projekcijama Filmske RUNDE. Za dnevni dio programa na Kopiki se kreativnost izražava umjetnošću, lijepim porukama i pokretom uz studente KIFOS-a.
Nedjeljni se program pak mijenja zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta pa je novi termin održavanje 8. FEBIRE-a 12. listopada 2025. godine, a ostali programi na otvorenom neće se održati.
Festival se i ove godine oslanja na snažnu podršku europskih programa: Vinalia se sufinancira kroz Interreg Danube Region Program, u okviru projekta #RomansWineDanube, dok Graffiti džem podupire inicijativa Europe in My Region, koja mladima nudi nezaboravna iskustva diljem europskih regija.
Tekst i foto: TZ OBŽ
Tek kratki podsjetnik, HeadOnEast ili hedonist je festival glazbe, umjetnosti, gastro i eno ponude, sporta i dobre zabave. Prepoznaje se po partnerstvu s lokalnom zajednicom, snažnom emocijom i održivosti, a sve s ciljem rasta Osijeka te Slavonije i Baranje kao turističke destinacije. Već se tradicionalno održava po cijeloj osječkoj Tvrđi, a ove godine prelazi i rijeku Dravu! Festival organiziraju Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i Osječko-baranjska županija uz brojne partnere, prije svega Grad Osijek i njegovu Turističku zajednicu.
Party je počeo još za danjeg svjetla od 18 sati. Prvi, tzv. warm up dan, otvoreni su Street food, Bazaar, senzacija Langoš strasse i Beercuz čiju su atmosferu zagrijali DJ Omke, Sonic eye, The Red Roosters, Kandžija koji je vrhunski odradio posao na domaćem terenu i standardno odličan TBF. Za one željne tech atmosfere organiziran je i GeekOnEast, after party poznate osječke IT konferencije The Geek Gathering.
Naredna tri dana program se nastavlja na više lokacija i zgrada u Tvrđi i na dravskoj Copacabani. Tu su Vinalia, Beercuz, Kuće svjetla - svjetlosne projekcije, In da Sofa, Art livada, Dječje stvaraonice, Street food, HeadOnKviz, Zona vinila, Šor of art, Koch melodije, Podravka cooking show, Graffiti džem, brojne radionice, izložbe...
U petak se na Trgu Jurja Križanića otvara Vinalia, vinska oaza koja donosi vrhunska vina i glazbeni program uz DJ-a Flegmu, Tobimimogly, Homage Collective i Ricarda Luquea i Amigose. Na Beercuzu se za atmosferu brinu Miach, Kojoti i legendarno Prljavo kazalište, dok se u Šoru umjetnosti pleše na retro hitove s vinila, slika, crta i stvara.
Trg Svetog Trojstva ispunit će Koch melodije učenika Glazbene škole Franje Kuhača, a dolazi i Graffiti džem sa sprejevima, stikerima, skejtovima i brojnim iznenađenjima za najmlađe. Njih na trgu u prijepodnevnim satima čeka i Lino, a u poslijepodnevnim satima i Podravka Cooking Show.
Ljubitelje kvizova dočekuje HeadOnKviz uz Deana Kotigu, a GeekOnEast okuplja sve geekove i zaljubljenike u pop-kulturu. Već kultni In Da Sofa nudi opuštenu atmosferu uz DJ-a Phat Phillieja, a Čarda Baranja otvara svoja vrata za sve koji žele uživati u baranjskim okusima i tamburaškoj glazbi.
Subotnji program donosi glazbenu poslasticu na Beercuzu – Edo Maajka predvodi večer, uz nastupe grupe Neki to vole vruće i benda Electric Corn. Na Vinaliji atmosferu podižu DJ Flegma, Smoke Rainbow, Morenos i Kacaj, dok In Da Sofa nastavlja s DJ-em GK. U Franjevačkoj ulici Zona vinila ponovno vodi posjetitelje kroz retro plesni đir, a Šor of Art nastavlja s kreativnim radionicama i umjetničkim instalacijama pod svjetlom fenjera.
Program obogaćuje i Graffiti džem, a ljubitelji poezije i filma uživat će u večeri Na krajičku jezika te projekcijama Filmske RUNDE. Za dnevni dio programa na Kopiki se kreativnost izražava umjetnošću, lijepim porukama i pokretom uz studente KIFOS-a.
Nedjeljni se program pak mijenja zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta pa je novi termin održavanje 8. FEBIRE-a 12. listopada 2025. godine, a ostali programi na otvorenom neće se održati.
Festival se i ove godine oslanja na snažnu podršku europskih programa: Vinalia se sufinancira kroz Interreg Danube Region Program, u okviru projekta #RomansWineDanube, dok Graffiti džem podupire inicijativa Europe in My Region, koja mladima nudi nezaboravna iskustva diljem europskih regija.
Tekst i foto: TZ OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)