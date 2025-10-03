Od 9. do 12. listopada 2025.

Veseli nas što je Hvar i ove godine domaćin najvećeg OCR događanja, koji će biti primarni motiv dolaska za više od 4.000 posjetitelja izvan glavne sezone. Mnogi natjecatelji do sada možda nisu bili upoznati s ljepotama Hvara, našom baštinom i mediteranskim ugođajem, pa osim što će otkriti Hvar kao destinaciju za sportske aktivnosti, sigurni smo da će ih otok osvojiti i potaknuti da se ponovno vrate. Spartan je više od natjecanja, to je promocija sporta, zdravog i aktivnog životnog stila dostupnog svakome. Nadamo se da će pozitivna energija i zajedništvo koje donose natjecatelji nadahnuti mnoge da hvarsku zimu provedu aktivno i ispunjeno

Ministarstvu sporta i turizma i Vladi Republike Hrvatske, Gradu Hvaru i Turističkoj zajednici grada Hvara, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije, Paket 24, Petrolu, PBZ-u i SuperSportu

snažniji i nezaboravniji doživljaj.

Tekst: Ariana Veočić

Foto: Predrag Vučković

gradponovno će postati- domaćin.,u utrkama s preprekama na svijetu. Nakon prošlogodišnjeg povijesnog izdanja, u kojem je Hvar potvrdio status jedne odza ovakav tip događaja, ove se godine očekuje dolazak više odiz preko 60 zemalja.Grad Hvar,koja spaja bogatu kulturno-povijesnu baštinu i spektakularnu mediteransku prirodu, ponovno će ugostiti svjetsku OCR elitu. Najbolji natjecatelji iz cijelog svijeta stižuse za mjesto na pobjedničkom postolju. Uz njih, tisuće rekreativaca i ljubitelja izazova svih razina snage i spremnosti uživat će u jedinstvenom iskustvu koje spaja sport, prirodu i zajedništvo.Sudionike očekuju iste discipline kao i prošle godine:(5 km, 20 prepreka),(10 km, 25 prepreka),(21 km, 30 prepreka),za one najmlađe od 4 do 14 godina te 100 metara s preprekama, disciplina koja će se 2028. godine po prvi put naći u programu Olimpijskih igara u Los Angelesu.Spektakl na Hvaru pratit će gledatelji diljem svijeta zahvaljujući prijenosima i snimkama, a sam događaj još će jednom potvrditi Hvar i Hrvatsku kao jednu odza sportski turizam.Ukupni nagradni fond ovogodišnjeg prvenstva iznosi, a bit će podijeljen među najboljim muškim i ženskim natjecateljima u kategorijama Sprint i 100 metara. Očekuje se dolazak brojnih elitnih OCR imena, a među njima će u 100m disciplini zasjati i španjolski as, prošlogodišnja pobjednicapoznat pod nadimkom "Fly boy’" dok će se u Sprint utrci natjecati neka od najvećih imena svjetskog OCR-a, poputDirektorica Turističke zajednice grada Hvara,, istaknula je važnost nastavka suradnje: „.“Posebna zahvala ide sponzorima čija je podrška omogućila održavanje ovog jedinstvenog događaja:Spartan World Championship Hvar 2025. obećava jošMore, mediteranska klima, povijest i kultura - sve to stvara kulisu za najveći sportski događaj godine u Hrvatskoj.