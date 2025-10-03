Osječki umirovljenici ponovno putuju u Orahovicu uz podršku Grada
03.10.2025. 11:01
Odlukom gradonačelnika Ivana Radića, Grad Osijek nastavlja s organizacijom besplatnih jednodnevnih izleta za umirovljenike i osobe starije od 60 godina koje nisu u radnom odnosu, a imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Osijeka.
Jednodnevni izleti u Orahovicu bit će organizirani u sljedećim terminima:
10. listopada 2025. i 20. listopada 2025.
Program izleta provodi se u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Osijek, a uključuje prijevoz autobusom, doručak i ručak, rekreacijske aktivnosti, vježbe u bazenu te slobodno vrijeme. Sve aktivnosti organizirane u okviru programa za sudionike su besplatne.
Prijave se zaprimaju u Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo, osobnim dolaskom na adresu Ruđera Boškovića 1, svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati, uz predočenje osobne iskaznice. Broj mjesta po izletu ograničen je na 100 sudionika, a prijave se primaju do popunjenja kapaciteta.
Službenici Upravnog odjela prilikom prijave će uvidom u službene evidencije utvrditi status prijavitelja (umirovljenik, korisnik nacionalne naknade za starije osobe, nezaposlena osoba i dr.).
Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo na adresi Ruđera Boškovića 1, na telefone 229-102 i 229-105 ili putem e-pošte na adresu [email protected].
Tekst i foto: Osijek.hr
