Vijesti::Communis
Odlukom gradonačelnika Ivana Radića, Grad Osijek nastavlja s organizacijom besplatnih jednodnevnih izleta za umirovljenike i osobe starije od 60 godina koje nisu u radnom odnosu, a imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Osijeka.

Jednodnevni izleti u Orahovicu bit će organizirani u sljedećim terminima:
10. listopada 2025. i 20. listopada 2025.

Program izleta provodi se u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Osijek, a uključuje prijevoz autobusom, doručak i ručak, rekreacijske aktivnosti, vježbe u bazenu te slobodno vrijeme. Sve aktivnosti organizirane u okviru programa za sudionike su besplatne.

Prijave se zaprimaju u Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo, osobnim dolaskom na adresu Ruđera Boškovića 1, svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati, uz predočenje osobne iskaznice. Broj mjesta po izletu ograničen je na 100 sudionika, a prijave se primaju do popunjenja kapaciteta.

Službenici Upravnog odjela prilikom prijave će uvidom u službene evidencije utvrditi status prijavitelja (umirovljenik, korisnik nacionalne naknade za starije osobe, nezaposlena osoba i dr.).

Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo na adresi Ruđera Boškovića 1, na telefone 229-102 i 229-105 ili putem e-pošte na adresu [email protected].


Tekst i foto: Osijek.hr


