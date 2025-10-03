Ivana Radića, Grad Osijek

besplatnih jednodnevnih izleta

Jednodnevni izleti u Orahovicu bit će organizirani u sljedećim terminima:

Gradskim društvom Crvenog križa Osijek

besplatne

Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

100 sudionika

229-102 i 229-105

Tekst i foto: Osijek.hr

Odlukom gradonačelnikanastavlja s organizacijomza umirovljenike i osobe starije od 60 godina koje nisu u radnom odnosu, a imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Osijeka.10. listopada 2025. i 20. listopada 2025.Program izleta provodi se u suradnji s, a uključuje prijevoz autobusom, doručak i ručak, rekreacijske aktivnosti, vježbe u bazenu te slobodno vrijeme. Sve aktivnosti organizirane u okviru programa za sudionike suPrijave se zaprimaju u, osobnim dolaskom na adresu Ruđera Boškovića 1, svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati, uz predočenje osobne iskaznice. Broj mjesta po izletu ograničen je na, a prijave se primaju do popunjenja kapaciteta.Službenici Upravnog odjela prilikom prijave će uvidom u službene evidencije utvrditi status prijavitelja (umirovljenik, korisnik nacionalne naknade za starije osobe, nezaposlena osoba i dr.).Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo na adresi Ruđera Boškovića 1, na telefoneili putem e-pošte na adresu