Oko osječkog KBC-a neće biti ograničeno vrijeme parkiranja
03.10.2025. 10:26
Grad Osijek nakon javnog savjetovanja mijenja prijedlog nove politike parkiranja. Najvažnije novosti su da parkiranje u ulicama oko KBC-a ipak neće biti ograničeno na tri sata, dok se parkiralište “Rupa” izuzima iz naplate zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
“Na sva smo pitanja odgovorili, neke smo sugestije usvojili, sve će biti predstavljeno na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. Drago mi je što sam prvi gradonačelnik koji je stavio javni parking pod nadležnost Grada Osijek, dakle da nemamo više koncesionara. Na taj način prihod ide našoj gradskoj tvrtki GPP-u, odnosno građanima Osijeka, tako da ćemo konačno, nakon 30 godina, urediti parkinge. Bilo smo među rijetkim gradovima u ovom dijelu Europe koji imaju privatnog koncesionara za parkiranje”, rekao je gradonačelin Ivan Radić.
Savjetovanje je trajalo tijekom ljeta, pristiglo je oko 80 primjedbi, a dio je usvojen. O svemu će konačnu odluku donijeti Gradsko vijeće na sjednici 7. listopada.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
