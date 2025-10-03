Državni inspektorat Republike Hrvatske

Domaća baklava Nubake pistacio

povišene razine pesticida klorpirifos-etila

nije u skladu

Podaci o proizvodu:

izvijestio je o opozivu proizvoda, 500g, LOT 5178 / najbolje upotrijebiti do 25.10.2025., LOT 5186 / najbolje upotrijebiti do 2.11.2025., LOT 5200 / najbolje upotrijebiti do 16.11.2025., LOT 5213 / najbolje upotrijebiti do 29.11.2025., LOT 5218 / najbolje upotrijebiti do 4.12.2025., zbogu brašnu korištenom u proizvodnji istih.Proizvods Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.Proizvođač: New Bakery d.o.o., Donji StupnikMaloprodaja: KONZUM plus d.o.o., ZagrebZemlja podrijetla sirovine: Slovenija