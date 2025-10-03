Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Domaća baklava Nubake pistacio, 500g, LOT 5178 / najbolje upotrijebiti do 25.10.2025., LOT 5186 / najbolje upotrijebiti do 2.11.2025., LOT 5200 / najbolje upotrijebiti do 16.11.2025., LOT 5213 / najbolje upotrijebiti do 29.11.2025., LOT 5218 / najbolje upotrijebiti do 4.12.2025., zbog povišene razine pesticida klorpirifos-etila u brašnu korištenom u proizvodnji istih.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Podaci o proizvodu:
Proizvođač: New Bakery d.o.o., Donji Stupnik
Maloprodaja: KONZUM plus d.o.o., Zagreb
Zemlja podrijetla sirovine: Slovenija


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


