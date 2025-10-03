Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje, 5. listopada
03.10.2025. 8:40
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Opatijska, Trg Ante Starčevića, Ljudevita Posavskog od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 18:00 sati
Plodine - J. J. Strossmayerova 343 od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Vukovarska od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - [ZATVORENO]
Kaufland - [ZATVORENO]
Spar - Svilajska 35b od 7:00 do 21:00 sat
NTL - Krstova ul., Ul. Martina Divalta, Trg B.J.Jelačića, Srijemska ul., Ul. Ivana Gundulića, Dubrovačka ul., Ilirska ul., Učka ul., Bosutsko naselje od 8:00 do 13:00 sati
P. Svačića, Vijenac Ivana Meštrovića, Ul. Ljudevita Posavskog, od 8:00 do 17:00 sati,
Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
Astek - Krbavska, Vukovarska, Opatijska, Kaštelanska, Ivana Gorana Kovačića, Vladimira Nazora od 7:00 do 21:00 sat
Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - od 8:00 do 14:00 sati
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - od 9:00 do 21:00 sat
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
