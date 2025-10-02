Osječko-baranjska županija

Uz ostale aktivnosti i projekte, Osječko-baranjska županija ove će godine pomoći i izgradnju te dogradnju dječjih vrtića na području županije. Nakon ugovora za Općinu Antunovac, uskoro ćemo potpisati ugovore i za općine Donja Motičina i Čepin. To su prva tri vrtića u čijoj će izgradnji ili dogradnji Županija sudjelovati kroz sufinanciranje. Izgradnjom kapaciteta u Ivanovcu, 52 mališana dobit će dodatnu mogućnost upisa u dječji vrtić, što dugoročno znači mnogo za razvoj i poboljšanje demografske slike ove općine

Uvjerena sam da ćemo upravo putem ulaganja u dječje vrtiće, i sada i u nadolazećim godinama, značajno pomoći obiteljima i mladima u ostanku na našem području. Sljedeće godine bit će objavljen i poseban javni poziv za ulaganja u dogradnju i izgradnju dječjih vrtića, za što će iz proračuna Osječko-baranjske županije biti izdvojena značajna sredstva. Inače, već u prvim mjesecima mandata napravili smo rebalans proračuna kako bismo takva ulaganja predvidjeli, pa ćemo kao kapitalne investicije ukupne vrijednosti 1,5 milijuna eura dodatno financirati čak 26 projekata naših općina i gradova

S novom zgradom, čija je vrijednost oko 1,8 milijuna eura, dobit ćemo prostor za tri nove vrtićke skupine, sportsku dvoranu, kuhinjicu i novo dječje igralište. Trenutačno je u vrtiću upisano više od 155 djece u ukupno sedam skupina. Jasličke skupine smještene su u zgradi vrtića u Antunovcu, pa djeca iz Ivanovca svakodnevno putuju, zbog čega smo se odlučili na ovakvo ulaganje. U Ivanovcu već postoji područni vrtić koji djeluje u adekvatnim uvjetima u jednoj zgradi, a u koju smo već ulagali kako bismo proširili kapacitet na dvije skupine. Novim ulaganjem omogućit ćemo i jasličku skupinu te dodatne skupine koje će biti potrebne za kvalitetniji život i budućnost Ivanovca

Sada smo dobili i pomoć Osječko-baranjske županije, slijedi provedba javne nabave i ostalih potrebnih koraka, pa se nadamo da ćemo u sljedećih godinu i pol dana završiti cijeli projekt

osigurala je u svom proračunu za 2025. godinu, između ostalog, iza sufinanciranje projekta izgradnje. Tim povodom županicadanas (2. listopada 2025. godine) bila je u radnom posjetute je s općinskim načelnikompotpisala ugovor kojim se definiraju odobrenje i namjena tih sredstava. Sredstva su osigurana u razdjelu novoosnovanog županijskog Upravnog odjela za stambenu politiku, obitelj i mlade.- izjavila je županica Nataša Tramišak, pohvalivši rad Općine Antunovac.Naglasila je kako je Osječko-baranjska županija osnovala novi, s ciljem da se snažnije fokusira na mjere i ulaganja važna za demografsku revitalizaciju županije.- rekla je županica.Načelnik Davor Tubanjski istaknuo je kako Općina Antunovac želi povećati kvalitetu života na svom području, a izgradnja nove zgrade vrtića u naselju Ivanovac upravo je korak u tom smjeru. -- rekao je Tubanjski.Podsjetio je kako je Općina Antunovac već potpisala ugovor so dodjeli bespovratnih sredstava, kojim je iz programa „Konkurentnost i kohezija“ osigurano- najavio je načelnik te dodao kako je zadovoljan demografskim kretanjima u Općini Antunovac. Smatra kako je tomu najviše pridonijelo doseljavanje građana koji ovu općinu prepoznaju kao mjesto kvalitetnog života, uz pogodnosti blizine grada. Nada se kako će se aktualni pozitivni trendovi i nastaviti.