Servisne informacije [3. listopada 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
03.10.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U većini predjela pretežno sunčano, na istoku i jugu mjestimice oblačnije. Jutarnja temperatura do 6°C, a dnevna do 13°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:30 do 15:00 sati - Biogradska 18, Kaštelanska 40-44, 39/b, 39/c, 41, 41/a, Umaška 2-20 par, 1-15 nep
od 8:00 do 10:30 sati - Vinogradska 4-8 par, 12-16 par, 20-46 par, 1-53 nep
od 10:00 do 12:30 sati - Dinka Šimunovića 14-70 par
od 10:30 do 13:30 sati - Matije Gupca 51-57, Sarajevska 2-6, Slavonska 2-10 par
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Čudesna šuma karlovačkog Zorin doma stiže u Dječje kazalište
Kino:
- Kino Urania [02.-08.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [02.-08.10.2025.] [program]
Događaji:
- The Geek Gathering
- 19. Tjedan cjeloživotnog učenja Republike Hrvatske [2025.]
- HeadOnEast [program, 2025.]
- FAZOS: 6. međunarodni Simpozij Hrvatskog entomološkog društva 2025.
