Rana intervencija ključna: kako Centar za nestalu i zlostavljanu djecu pomaže mladima u riziku
02.10.2025. 14:45
Sve češće vijesti o vršnjačkom nasilju i maloljetničkoj delinkvenciji u Hrvatskoj pokazuju da društvo još uvijek nema pravi odgovor na izazove mladih koji se bore s problemima u ponašanju. Dok javnost najčešće reagira tek kada se dogodi incident, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu već jedanaest godina nudi održivo rješenje, a to je poludnevni boravak za djecu i mlade s problemima u ponašanju.
Pojam „problemi u ponašanju“ obuhvaća širok raspon od blažih smetnji koje više štete samom djetetu, pa sve do ozbiljnih i opasnih ponašanja koja mogu ugroziti i druge. Takva ponašanja ometaju uspješan rast i razvoj djeteta te postaju izazov cijeloj zajednici. Iako se o njima govori kao o „disciplinarnom problemu“, riječ je o izrazito ranjivoj skupini čija se prava nerijetko krše u svim sustavima od obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva, do pravosuđa i policije, stoji u Izvješću pravobraniteljice za djecu iz prošle godine.
- Djeca i mladi uključuju se u tretman poludnevnog boravka kada se uoče rizična ponašanja poput izostajanja s nastave, uništavanja imovine, konzumiranja alkohola i droga, agresivnosti, počinjenja lakših kaznenih djela ili povlačenja u sebe uz izraženu anksioznost i depresivnost. Ona su zapravo način na koji dijete traži pomoć i podršku u suočavanju sa životnim izazovima – rekla je Vanja Šokić, psihologinja Centra za nestalu i zlostavljanu djecu,
Djeca s problemima u ponašanju međusobno se jako razlikuju, stoga je nužan individualiziran pristup. Pravovremena intervencija može spriječiti ozbiljnije probleme u budućnosti. Istraživanja jasno pokazuju da je rana intervencija ključna, no upravo toga nedostaje u odgojno-obrazovnom sustavu.
- Poludnevni boravak Centra dostupan je jednako djevojčicama i dječacima od sedme godine života do punoljetnosti. Riječ je o izvaninstitucionalnom obliku podrške koji omogućava djeci da ostanu u svojoj prirodnoj sredini, bez negativnih posljedica izdvajanja i stigmatizacije kakve se često javljaju kod smještaja u specijalizirane ustanove. Takav pristup prevenira razvoj težih oblika problema u ponašanju i jača obiteljsku i društvenu podršku – rekao je Tomislav Ramljak i dodao kako poludnevni boravci djeluju u osam gradova u pet slavonskih županija, a svakodnevno je u tretmanu oko 130 djece.
Program se temelji na procesu deinstitucionalizacije, stalnoj evaluaciji i međuresornoj suradnji te je kroz godine pokazao odlične rezultate. Djeca i mladi uključeni u boravak dobivaju priliku za oporavak i promjenu, a društvo pokazuje da umjesto stigmatizacije nudi podršku i vjeru u potencijal svakog djeteta.
Stigmatizacija, predrasude i strahovi ostaju najveće prepreke. No, sudeći prema iskustvima stručnjaka iz Centra, želja za promjenom postoji, a društvo je to koje mora pružiti priliku.
Na kraju, Centar apelira na sve odgojno-obrazovne ustanove, kao i donositelje odluka u području socijalne politike, da pravodobno reagiraju i pruže djeci u riziku potrebne mjere i podršku. To je, naglašavaju, obaveza propisana Konvencijom o pravima djeteta, ali i dugoročna korist cijele zajednice.
