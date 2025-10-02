vršnjačkom nasilju i maloljetničkoj delinkvenciji

Djeca i mladi uključuju se u tretman poludnevnog boravka kada se uoče rizična ponašanja poput izostajanja s nastave, uništavanja imovine, konzumiranja alkohola i droga, agresivnosti, počinjenja lakših kaznenih djela ili povlačenja u sebe uz izraženu anksioznost i depresivnost. Ona su zapravo način na koji dijete traži pomoć i podršku u suočavanju sa životnim izazovima

Poludnevni boravak Centra dostupan je jednako djevojčicama i dječacima od sedme godine života do punoljetnosti. Riječ je o izvaninstitucionalnom obliku podrške koji omogućava djeci da ostanu u svojoj prirodnoj sredini, bez negativnih posljedica izdvajanja i stigmatizacije kakve se često javljaju kod smještaja u specijalizirane ustanove. Takav pristup prevenira razvoj težih oblika problema u ponašanju i jača obiteljsku i društvenu podršku

Sve češće vijesti ou Hrvatskoj pokazuju da društvo još uvijekna izazove mladih koji se bore s. Dok javnost najčešće reagira tek kada se dogodi incident,već jedanaest godina nudi, a to jeza djecu i mlade s problemima u ponašanju.Pojam „“ obuhvaćaod blažih smetnji koje više štete samom djetetu, pa sve dokoja mogu ugroziti i druge. Takva ponašanja ometaju uspješan rast i razvoj djeteta te postaju izazov cijeloj zajednici. Iako se o njima govori kao o „“, riječ je o izrazito ranjivoj skupini čija se prava nerijetko krše u svim sustavima od obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva, do pravosuđa i policije, stoji u Izvješću pravobraniteljice za djecu iz prošle godine.– rekla je, psihologinja Centra za nestalu i zlostavljanu djecu,Djeca s problemima u ponašanju međusobno se, stoga je nužan. Pravovremena intervencija može spriječiti ozbiljnije probleme u budućnosti. Istraživanja jasno pokazuju da je rana intervencija ključna, no upravo toga nedostaje u odgojno-obrazovnom sustavu.– rekao jei dodao kako poludnevni boravci djeluju u osam gradova u pet slavonskih županija, a svakodnevno je u tretmanu okoProgram se temelji na procesute je kroz godine pokazao odlične rezultate. Djeca i mladi uključeni u boravak dobivaju priliku za oporavak i promjenu, a društvo pokazuje da umjesto stigmatizacije nudi podršku i vjeru u potencijal svakog djeteta.Stigmatizacija, predrasude i strahovi ostaju najveće prepreke. No, sudeći prema iskustvima stručnjaka iz Centra, želja za promjenom, a društvo je to koje mora pružiti priliku.Na kraju, Centar apelira na sve, kao i donositelje odluka u području socijalne politike, da pravodobno reagiraju i pruže djeci u riziku potrebne mjere i podršku. To je, naglašavaju, obaveza propisana Konvencijom o pravima djeteta, ali i dugoročna korist cijele zajednice.