Povodom 15 godina djelovanja, grupaobjavljuje album pod nazivom “”. Ovaj projekt predstavljau njihovom stvaralaštvu te podsjeća na put koji su prošli od svojih početaka do današnje zrelosti.Grupu čine, reperi i tekstopisci koji su od prvog dana nositelji lirike i identiteta grupe. Za cjelokupan zvuk albuma zadužen je producent, dugogodišnji član i ključna figura iza njihove produkcije.Album sadrži sedam pjesama, posloženih s idejom sedam dana u tjednu. Svaka pjesma predstavlja jednu fazu njihovog puta, od mladenačke energije i prvih koraka do današnje zrelije perspektive. Koncept funkcionira kao malikoji prati njihovo odrastanje, greške, iskustva i transformaciju.Ono što albumu daje dodatnu dimenziju jest kombinacija ozbiljnih tema i humorističnih pjesama. Kako su starili, tako su sazrijevali u tekstovima, ali nisu izgubili duhovitost i autoironiju po kojoj su oduvijek bili prepoznatljivi. Upravo taj spoj realnosti, satire i emotivne težine čini album raznovrsnim i slušljivom u cijelosti.Prva pjesma otvara priču o samim počecima grupe, dok posljednja prikazuje njihovu aktualnu situaciju nakon petnaest godina rada. Tematski i emocionalno, pjesme su poredane promišljeno – onako kako su se mijenjali i oni kao ljudi i umjetnici.” nije zamišljen kao zbirka singlova, već kao konceptualna cjelina koju vrijedi poslušati redoslijedom. Na taj način slušatelj dobiva puni doživljaj priče koju Loš Utjecaj prenosi priče o mladosti, humoru, iskustvu, upornosti i identitetu.Album donosi prepoznatljiv stil grupe, ali i novuuz dobar komad zafrkancije koja podsjeća na njihovu mladost. Dokazuju da ono što se nekad činilo kao loš utjecaj danas može ostaviti itekako dobar trag.