subotu, 4. listopada

9. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige

Slaven Belupa

18 sati

stadionu “Ivan Kušek Apaš”

14 eura

10 eura

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

, momčad Osijeka očekuje prvenstvena utakmicai to protivu Koprivnici s početkom uZa navijače Bijelo-plavih predviđen je sektor C2, kao i uvijek na. Blagajna za sve one koji će doći bodriti NK Osijek na ovom gostovanju bit će otvorena na dan utakmice, dva sata prije početka susreta. Cijena ulaznice jeUlaznice možete kupiti i online, a cijena je