U prodaji ulaznice za utakmicu Osijek - Slaven Belupo
02.10.2025. 12:12
U subotu, 4. listopada, momčad Osijeka očekuje prvenstvena utakmica 9. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige i to protiv Slaven Belupa u Koprivnici s početkom u 18 sati.
Za navijače Bijelo-plavih predviđen je sektor C2, kao i uvijek na stadionu “Ivan Kušek Apaš”. Blagajna za sve one koji će doći bodriti NK Osijek na ovom gostovanju bit će otvorena na dan utakmice, dva sata prije početka susreta. Cijena ulaznice je 14 eura.
Ulaznice možete kupiti i online, a cijena je 10 eura.
Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv
