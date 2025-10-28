Doživjeti stotu uz Bijelo dugme u Osijeku
28.10.2025. 21:00
Bijelo dugme, u sklopu turneje “Doživjeti stotu”, kojom slave 50 godina glazbene karijere, 31. listopada 2025., održat će koncert u osječkoj dvorani Gradski vrt.
Nakon rasprodanih nastupa diljem regije, Bijelo dugme stiže i u Osijek, spremni prirediti show prepun hitova – od ranih uspješnica poput “Ne spavaj mala moja muzika dok svira”, “Na zadnjem sjedištu moga auta”, “Svi marš na ples”, do bezvremenskih klasika “Ružica si bila”, “Lipe cvatu” i “Evo, zakleću se”.
Na pozornici će zasjati zlatna postava: Goran Bregović – gitara, Alen Islamović i Mladen Vojičić Tifa – vokali, Điđi Jankelić – bubnjevi, Zoran Redžić – bas gitara, Ogi Radivojević – klavijature
Ova turneja nije samo koncert – to je veliko okupljanje generacija. Onima koji su uz Dugme odrastali i zaljubljivali se, onima koji su njihove pjesme pjevali na izletima, tulumima i vožnjama, kao i mlađima koji tek otkrivaju snagu ovih hitova. Jer pjesme Bijelog dugmeta nisu samo glazba – one su soundtrack života.
Ulaznice su dostupne online na www.koncert.hr, u sustavu Eventim, kao i na svim fizičkim prodajnim mjestima Eventima.
Cijene ulaznica:
- Parter: 35 EUR
- Tribine (slobodno sjedenje): 40 EUR
- VIP: 60 EUR (VIP stolovi dostupni isključivo putem Koncert.hr)
Koncert počinje u 21:00 sat.
Osijek, Gradski vrt – 31.10.2025., 21:00h
Organizator: Koncert agencija
Portal Osijek031 daruje 3x2 ulaznice za koncert Bijelog dugmeta u Osijeku. Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.
[Nagradno darivanje]
Objavio: Redakcija 031