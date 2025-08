ljetni natječaj Državnih nekretnina

Tekst i foto: Državne nekretnine

Raspisan jezaposlovnih prostora ute u obalnim krajevima u. Rok za podnošenje ponuda je do podneva, a termini za obilaske i preglede prostora organizirani su izmeđuprema rasporedu iz javnog poziva.se daju u zakup tri poslovna prostora duž Ilice, prvi je na broju 5 u zagrebačkomte je sa svoja 3 kvadrata ujedno i najmanji na natječaju, a početna mu je zakupnina 77,10 eura. Uu zakup se daje prostor površine oko 88 kvadrata, u nizu lokala nasuprot Britanskog trga, a treći je u, stotinjak metara od Trga dr. Franje Tuđmana s ulazom iz Bosanske ulice. Ilice se dotiče i najveći prostor s natječaja od 542 kvadrata u prizemlju i na prvom katu dvorišne zgrade nas početnom zakupninom od 2.728,25 eura.Na petom katudaje se u zakup poslovni prostor od 80-ak kvadrata koji se sastoji od dvije prostorije u koje dopire prirodna svjetlost zahvaljujući ugrađenom staklenom dijelu krova. Početna mu je mjesečna zakupnina 450,55 eura. U Zagrebu se još daju u zakup poslovni prostor una Trešnjevci od 35 kvadrata te prostor uod 68 kvadrata.Od lokacija u obalnim mjestima, zakupnika traže poslovni prostori u, una otokute riječki prostori na lokacijamai na. Nešto južnije, u, u zakup se daje prostor od 50 kvadrata s početnom zakupninom od 1,006,82 eura.Tri poslovna prostora daju se u zakup ui svi su pozicionirani na Trgu bana Petra Zrinskog, uu ulici Ivana Kukuljevića u zakup se daju dva poslovna prostora, a uzakupnika i dalje traži 14 kvadrata poslovnog prostora unadomakkao i uza prostor od 50-ak kvadrata u. Use također u zakup daje poslovni prostor u centru grada na adresi, površine je 91 četvorni metar, a početna mu je zakupnina 608,07 eura.Na natječaj su uvrštena iu Zagrebu, dva se nalaze u garaži stambene zgrade u Gruškoj 22 na Savici, a jedno u garaži Ivanićgradske 59 na Pešćenici. Zatvorena garaža daje se u zakup u ulici Sveti Duh na Bijeniku, do koje se iz smjera Ilice dolazi skretanjem u odvojak nasuprot međunarodne britanske osnovne škole.Svi prostori u zakup se daju upa se uz preglede na lokacijama detaljnije informacije s fotografijama mogu pogledati i na poveznici . Na natječaju mogu sudjelovatikoje imajuili obavljajute sve ostale fizičke osobe u slučaju podnošenja ponuda za garaže. Ponude se podnose osobno ili poštom na adresu Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, do 5. rujna 2025. do 12:00 sati.