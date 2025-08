Simon Rožman

nove sezone i utakmice s Dinamom

velika očekivanja

Mislim da se polako formira ne samo kvalitetna skupina igrača, nego i dobra momčad koja bi morala odgovoriti na osnovne ciljeve kluba, a to je da sljedeće godine budemo u grupnoj fazi nekog natjecanja u Europi. Znamo da je to dug i težak put, svjesni smo svega, ali vidimo određene pomake. Daleko od toga da je to konačna slika onoga čemu težimo, a želja nam je da ljudi odlazeći sa stadiona požele se što prije vratiti na tribine jer su bili zadovoljni onim što su vidjeli na terenu. S dobrim osjećajem čekamo prvog protivnika, no moram reći da se nismo pripremali samo za Dinamo, nego za cijelu sezonu. Prve su utakmice uvijek pomalo specifične, treba biti miran i raditi ono što smo trenirali. Apsolutno respektiramo protivnika koji je uložio velike novce u stvaranje nove momčadi. Dobro smo ih analizirali i znamo što možemo s njihove strane očekivali, ali kao i uvijek najviše brinemo o sebi. Vjerujem u našu momčad i to da bismo mogli ostvariti dobar rezultat uz onaj sadržaj što se tiče igre koji bi zadovoljio navijače

ispuniti

Imamo mladu momčad s dečkima koji mogu napraviti lijepu karijeru. Radimo male, ali značajne korake. Imali smo dosta promjena u kadru, meni je najbitnije da nam igrači znaju što želimo od njih. Nemoguće je imati kontrolu tijekom cijele utakmice, ali kada je zajednički duh prisutan onda se i pogreške brzo isprave ili se toliko ne vide. Očekujem da ćemo istrčati hrabro i bez nekog opterećenja, nema tu nikakvog straha, nego naprotiv – vjera da možemo dosta toga napraviti.

Ozlijeđene nadomjestiti kolektivnim duhom

Matkovića

Jurišić, Mersinaj i Jakupović

Sigurno je to hendikep, no ne mislimo i nećemo kukati. S Jakupovićem ne želimo ništa riskirati da ne bi došlo do dublje rupture, što bi uvjetovalo i duži oporavak. Igrači trebaju iskoristiti šansu koja im se neće uvijek pružati ako ih u nekom trenutku propuste, a kolektiv može pokriti izostanak svakog pojedinca, bez obzira koliko oni bili bitni u svojim ulogama. Čolina i Petrusenko su također u kadru, David je kontinuirano radio s Augsburgom, dok je Oleksandr pokazao da je „stroj“ i da će mu malo vremena trebati da dosegne potrebnu razinu tjelesne i taktičke pripreme. Sastav? Imamo kostur momčad, a nisam tip koji voli previše eksperimentirati. Neki su mladi igrači donijeli potrebnu energiju, no zna se tko su nositelji igre. Svi su, općenito, jako pozitivni i vlada jedan kolektivni duh što je vrlo važno. Moraju svi spremni pokazati svoj maksimum.

podršku

Kada vlada zajedništvo na terenu i na tribinama onda upravo ta sinergija postaje jako bitna. Na igračima je da isprovociraju pozitivan odnos navijača prema njima. Zamolio bih samo za malo strpljenja, ali ono osnovno što oni od nas očekuju na terenu – dečki će ispuniti. Mi smo ti koji prvi trebaju pokazati u kojem smjeru idemo, da povuku i publiku. Mislim da ovaj sportski grad to zaslužuje. Nadam se da će ova sezona biti ta u kojoj svi zajedno možemo uživati. Moramo biti „gladni“ uspjeha, vjerujem da će to ljudi prepoznati i da će to biti jedna lijepa priča ove sezone.

Teks: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

