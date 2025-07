Grad Osijek

Internetsko javno savjetovanje

acrtu Odluke o javnim parkiralištima na području grada Osijeka

od 28. srpnja 2025. do 27. kolovoza 2025.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

No, koji su prijedlozi novih zona?

U 0. zoni obuhvaćena su parkirališna mjesta u najužem središtu grada te uz istočni i zapadni ulaz u KBC Osijek. Njen obuhvat je sljedeći:

U I. zoni parkirališna mjesta nalazila bi se na sljedećim lokacijama:

U II. zoni parkirališna mjesta nalazila bi se na sljedećim lokacijama:

od 7:00 do 21:00

od 7:00 do 15:00 sati

tri sata

spriječiti osmosatno zadržavanje

prometno rasteretiti

od 7:00 do 21:00

od 7:00 do 15:00 sati

21:00

20:00 sati,

ne naplaćuje

Javna parkirališta su razvrstana kao stalna ili privremena, ulična ili izvanulična. Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom cijele kalendarske godine. Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom privremene regulacije prometa, organizacije prigodnih manifestacija, priredbi i slično. Ulična javna parkirališta su parkirališta na kolniku i nogostupu posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa na cestama. Izvanulična javna parkirališta su parkirališta izvan kolnika i nogostupa, označena prometnom signalizacijom sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama i mogu biti asfaltirana i neasfaltirana.

Predlaže se parkirališta u sustavu naplate svrstati u tri zone. Nova, 0. zona bila bi tamnosiva - antracit, I. zona plava i II. zona zelena.

Predlaže se odobravanje rezervacije parkirališnih mjesta:

5 parkirališnih mjesta

4 godine

500,00 eura

400,00

300,00 eura

lokacije parkirališta

kratkotrajnog zadržavanja

Foto: Osijek031.com/Arhiv

provodio NSavjetovanje je otvorenoPozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje na način da svoje prijedloge i mišljenja dostavljaju putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju.Sudjelovati možete na linku Po završetku javnog savjetovanja Grad Osijek će objavitiiz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.1. Županijska ulica od Ulice hrvatske republike do Trga pape Ivana Pavla II.2. Ulica hrvatske republike od Županijske ulice do ulaza u Vijenac Jakova Gotovca3. Trg Lava Mirskog4. Šetalište Petra Preradovića5. Ulica Vjekoslava Hengla6. Šetalište kardinala Franje Šepera 8e i 8f7. Ulica Josipa Jurja Strossmayera od Trga Ante Starčevića do Ulice Gornjodravska obala8. Ulica Lorenza Jägera od Ulice Ive Adamovića do Kapucinske ulice9. Trg Ljudevita Gaja-sjever, od Ulice Stjepana Radića do Ulice Dragutina Neumana10. Trg Ljudevita Gaja-istok i Sudski prolaz11. Ulica Franje Mückea i Christiana Monspergera12. Ulica Josipa Huttlera i Park kraljice Katarine Kosače od Ulice cara Hadrijana do Crkvene ulice13. Kapucinska ulica.1. Ulica Gornjodravska obala 79-91c2. Ulica Josipa Jurja Strossmayera 30-383. Ulica Adolfa Waldingera od Ulice Pavla Pejačevića do Ulice Josipa Jurja Strossmayera4. Ulica Pavla Pejačevića od Ulice Adolfa Waldingera do Trga pape Ivana Pavla II.5. Parkiralište - Ulica Pavla Pejačevića „Zeko“6. Parkiralište – Šamačka ulica-Zimska luka „Rupa“7. Zadarska ulica8. Ružina ulica od Zadarske do Županijske ulice9. Ulica Ivana Gundulića od Dubrovačke ulice do Ulice kardinala Alojzija Stepinca10. Ulica Ivana Gundulića 28-3811. Ulica Adama Reisnera od Ulice sv. Ane do Ulice kardinala Alojzija Stepinca12. Đakovština i Ulica Josipa Leovića13. Županijska ulica od kružnog toka Đakovština do Ružine ulice14. Parkiralište-intrazonska cesta15. Zrinjevac-zapad16. Zrinjevac-istok17. Ulica hrvatske republike 17b-19h; Ulica Ivana Gundulića 22-24-28; Blok centar II.18. Ulica hrvatske republike od Vijenca Jakova Gotovca do Ulice Stjepana Radića19. Ulica hrvatske republike 41-43 (dvorište)20. Vijenac Jakova Gotovca21. Vijenac Paje Kolarića22. Ulica Lorenza Jägera od Ulice hrvatske republike do Ulice Ivana Adamovića23. Ulica Ivana Adamovića24. Školska ulica25. Ulica Stjepana Radića26. Ulica Dragutina Neumana27. Trg Ljudevita Gaja-jug28. Tržnica, Trg Ljudevita Gaja-parkiralište ulaz s Ulice kardinala Alojzija Stepinca29. Trg Lavoslava Ružičke-Glavni željeznički kolodvor30. Trg Lavoslava Ružičke i Ulica Bartola Kašića do Stepinčeve ulice31. Ulica Ive Andrića i Grgura Čevapovića32. Ulica kardinala Alojzija Stepinca od Šetališta kardinala Franje Šepera do Ulice Bartola Kašića33. Šetalište kardinala Franje Šepera od Ulice Vjekoslava Hengla do Ulice kardinala Alojzija Stepinca34. Šetalište kardinala Franje Šepera 1a-1c35. Europska avenija36. Tvrđa-istok37. Istarska ulica od Ulice kralja Zvonimira do Europske avenije38. Trg bana Josipa Jelačića-sjever i istok1. Vijenac Josipa Kozarca2. Ulica Josipa Jurja Strossmayera 112-1143. Ulica Ante Paradžika4. Poljski put, Vodovod d.o.o.-zapad5. Poljski put, Vodovod d.o.o.-istok6. Naselje Vladimira Nazora7. Vijenac Augusta Cesarca8. Ulica Josipa Jurja Strossmayera od Ulice Adolfa Waldingera do ulaza u Vijenac Augusta Cesarca9. Ulica Gornjodravska obala 93-10010. Ulica Pavla Pejačevića od Ulice svetog Roka do Ulice Adolfa Waldingera11. Naselje Gorana Zobundžije12. Ulica svetog Roka od Ilirske do Ružine ulice13. Ilirska ulica14. Ružina ulica od Ulice Antuna Kanižlića do Zadarske ulice15. Vijenac Ljube Babića16. Dubrovačka ulica od Ulice Pavla Pejačevića do Reisnerove ulice17. Reisnerova ulica od Ulice svete Ane do ulaza u Vodovod d.o.o. i Krajne ulice18. Vijenac Stanka Vraza19. Ulica svete Ane od Ulice svetog Leopolda Bogdana Mandića do Ulice Adolfa Waldingera20. Vijenac Ivana Mažuranića21. Park kralja Petra Krešimira IV. - zapad22. Ulica kralja Zvonimira23. Ulica Franje Krežme24. Ulica Matije Antuna Reljkovića25. Ulica Antuna Mihanovića26. Ulica Bartola Kašića od Ulice kardinala A. Stepinca do Ulice Dobriše Cesarića27. Zagrebačka ulica od Reisnerove ulice do Ulice kralja Zvonimira i Park kralja Petra Krešimira IV. - istok28. Park kneza Branimira29. Ulica Otokara Keršovanija od Vukovarske ceste do Ulice kralja Zvonimira30. Ulica Dobriše Cesarića od Vukovarske do Ulice kralja Zvonimira31. Ulica Dobriše Cesarića 13a32. Istarska ulica od Ulice kralja Zvonimira do Ulice Bartola Kašića33. Prolaz Julija Knifera34. Ulica kneza Trpimira 4a-4b i Ulica Bartola Kašića 2-835. Parkiralište Centar za posjetitelje36. Vijenac Ivana Meštrovića37. Vukovarska cesta 62-114c i Ulica kneza Trpimira 3-938. Vukovarska cesta 122-126a39. Ulica cara Hadrijana 1-340. Ulica Julija Knifera41. Kampus42. Ulica Jovana Gojkovića43. Vodenička ulica44. Trg Nikole Tesle45. Ulica Branka Radičevića46 Crkvena ulica od Ulice Branka Radičevića do Cvjetkove ulice47. Krstova ulica od Parka kraljice Katarine Kosače do Cvjetkove ulice48. Cvjetkova ulica od Vukovarske ceste do Crkvene ulice49. Ulica Ive Tijardovića50. Ulica Zmaj Jove Jovanovića51. Trg bana Josipa Jelačića 24a-2952. Vijenac Murse53. Prolaz Snježne Gospe54. Ulica Matije Gupca 2.U 0. zoni vrijeme naplate parkiranja bilo bi radnim danomi subotom. Vrijeme parkiranja bi se ograničilo na najvišejer 0. zona obuhvaća najuže središte grada te istočni i zapadni ulaz u KBC Osijek. Cilj je omogućiti građanima pristup KBC-u,vozila,središte grada poticanjem građana na korištenje javnog prijevoza i zadržavanje automobila u samom središtu svesti na obavljanje nužnih i kratkotrajnih obveza.U I. i II. zoni predlaže se također utvrditi naplatno parkiranje radnim danomi subotom. U odnosu na prijašnje rješenje, naplatno parkiranje radnim danom bilo bi duže jedan sat, odnosno doumjesto doa subotom bi bilo duže za dva sata.Prijedlog je da se parkirališna naknada na javnim parkiralištimaza parkiranje do 15 minuta (do sada je bilo do 10 minuta).S obzirom na drugačiji organizacijski oblik obavljanja uslužne komunalne djelatnosti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama kao i određivanja potpuno novih zona obuhvata naplate parkiranja i drugoga, predlaže se donošenje Odluke o javnim parkiralištima na području grada Osijeka.U odnosu na dosadašnji način organiziranja parkiranja predlažu se izmjene i glede rezervacije parkirališta u javnim garažama i na javnim parkiralištima.- državnim tijelima- Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji- diplomatsko-konzularnim predstavništvimaTakođer, predlaže se da navedena tijela dobiju mogućnost rezervacije najviše. Rezervirana parkirališna mjesta mogu se dodijeliti u blizini sjedišta ili prostora u kojem se obavljaju poslovi iz djelokruga tijela odnosno diplomatsko-konzularnih i drugih predstavništava odnosno na najbližem dostupnom javno parkirališnom mjestu.Rezervirano parkirališno mjesto dodijelilo bi se na rok do, a najkraće na 3 mjeseca i za njega bi se plaćala naknada. Visina mjesečne naknade za dodijeljeno rezervirano parkirališno mjesto u 0. zoni iznosila bi, u I. zonii u II. zoni. Naknada za korištenje rezerviranog parkirališnog mjesta plaćala bi se mjesečno, najkasnije do 15. za tekući mjesec. Sredstva od naknade za rezervirana parkirališna mjesta bila bi proračunska sredstva Grada Osijeka. Do sada su rezervirana parkirališta mjesta bila dodjeljivana na neodređeno vrijeme državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, veleposlanstvima i konzulatima i nije se plaćala naknada.Odlukom se predlaže da gradsko upravno tijelo nadležno za promet odredis najviše 5 mjesta za potrebedo 15 minuta. Spomenuta parkirališna mjesta bila bi izuzeta iz sustava naplate. Navedeno također do sada nije bilo uređeno Pravilnikom.