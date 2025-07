prva službena utakmica

Dinamom

četvrtak, 31. srpnja

Fan Shopa Opus Arene

18 sati

Bit će i nekih iznenađenja

kompletna momčad

upoznavanje

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Kako nam se bližii to još derbi sna otvaranju nove sezone HNL-a, tako se vraćamo i onim uobičajenim stvarima koje smo i dosad prakticirali tijekom natjecateljske godine. Planiramo i zakazujemo druženje s navijačima za, na platou ispred, počevši odOno što je svakako vrijedno pozornosti je spoznaja da će tom događaju nazočiti –! Dakle, svi oni koji će sljedeće sezone nositi dres NK Osijek, pojavit će se pred navijačima i simpatizerima Bijelo-plavih, a to će biti prilika i zas našim novim prvotimcima koji su nam se pridružili ovoga ljeta. Bit će to ne samo ona klasična Fan zona kao prije svake utakmice na našem stadionu, uz zabavne igre i razne aktivnosti, nego će nazočne dočekati i neka iznenađenja, koja će ovaj event učiniti još ljepšim i sadržajnijim… Stoga vas sve pozivamo na druženje, kao svojevrsnu „predigru“ onoga što nas očekuje u subotu navečer.