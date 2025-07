Baranje

kulenu i tradiciji svinjogojstva

drama

općine Jagodnjak.

Afrička svinjska kuga

nemamo

lavinu reakcija, poluistina i optužbi.

Činjenica da je tamo više svinja nego što je prijavljeno.

1.500 svinja

više od 3.000 jedinki

je li riječ o neregistriranoj proizvodnji

Je li moguće da je dio stoke ilegalno uvezen, možda i iz susjedne Bosne i Hercegovine (Republike Srpske) s kojom neki njeguju dobre odnose? I što ako se, pod krinkom protesta protiv „uništavanja zdravih svinja“, zapravo pokušava zataškati ilegalna trgovina koja godinama sustavno uništava i konkurenciju i povjerenje u sustav

Suze za medije, a stvarnost šuti hmm..

Ubijaju nam zdrave svinje!

Nema zaraze, to je politička odluka!

brzo i brutalno

Vjerujmo veterinarima

ŠVERC

veterinari, epidemiolozi i stručnjaci

najvećim vrućinama

nema cjepiva

znanje, iskustvo i protokol

nisu meta

pošteno, odgovorno i transparentno

ilegalno

Zar zbog njih trebamo riskirati sve ono što su drugi desetljećima gradili

izgubi

Povjerenje u sustav, a ne improvizacija je ključna.

nije samo

esmo li u stanju vjerovati ljudima koji su školovani, iskusni i zaduženi da nas zaštite? Ili ćemo i dalje radije slušati glasne neistine, teorije zavjere i populističke narative?

ne smije

zaslužuju istinu

nije političko pitanje

zdravstveno, gospodarsko i etičko

Zato neka poruka iz Baranje bude jasna:

Krunoslava Kiće Slabinca

Još me bole duga lutanja

Dan bez nade i bez svitanja

Cijelom svijetu ja sam tada rek’o

Baranje se ne bih odrek’o

Tekst: Filip Kuštro

Foto: Pexels.com/Ilustracija

U srcu, u mjestu poznatom po, posljednjih tjedana odvija sečije se posljedice osjećaju daleko izvan granica(ASK), virusna bolest protiv kojelijek ni cjepivo, ušla je u ovo plodno i ponosno baranjsko područje – i odmah izazvalaNo, u svemu ovome postoji jedno pitanje koje nadilazi brojke, eutanazije i dnevne naslove: možemo li napokon kao društvo stati uz struku, umjesto da nas vode emocije, teorije i lokalne taštine?Prema službenim podacima, u Jagodnjaku je registrirano oko, a veterinarske službe su zateklena terenu. Taj nesrazmjer odmah je otvorio prostor za sumnje:Odmah po pojavi bolesti krenuli su medijski istupi: „“, „“ i slično. No, istina je da afrička svinjska kuga ne pita je li vam stoka registrirana, ni koliko volite svoje životinje. Ona ubija –. A jedina obrana su – biosigurnosne mjere, izolacija, nadzor i eutanazija zaraženih i izloženih životinja.Ne zato što to netko želi, nego zato što stručnjaci to znaju i imaju praksu rada kao i u drugim članicama EU. Neki moraju prihvatiti da mi nismo ni BIH(RS), a ni Srbija!, a ne viralnim statusima nekima koji nedovoljno spominjuNašiza stočarstvo nisu birokrati iza pulta. To su ljudi koji poulaze na kontaminirana imanja, nadziru tisuće jedinki, komuniciraju s ogorčenim vlasnicima i – donose teške, ali znanstveno utemeljene odluke. Oni ne rade po dojmu, nego po proceduri.U ovom trenutkuza afričku svinjsku kugu, i ne postoji “blaža” metoda borbe. Ono što postoji jestkoji se primjenjuje diljem Europske unije. Hrvatska, kao odgovorna članica, ne može i ne smije zažmiriti zbog nečijih suza u kadru televizije.Pošteni proizvođači– oni su partneri i trebaju prestati šutjeti u strahu od nekih grupacija ljudi!Ogromna većina stočara u Baranji radi. Njima najviše štete donose upravo oni kojiposluju, skrivaju brojke, švercaju i onda, kada sustav reagira, prvi vrište pred kamerama.Zar ćemo dopustiti da, zbog šačice nesavjesnih, perjanica hrvatskog svinjogojstva – Baranja –svoje ime, status i povjerenje tržišta?Ova situacijatest veterinarskih službi – to je test našeg društva. JBaranjapostati talac ničijih osobnih interesa, lokalnih taština ili medijskih spektakala. Pošteni stočari, njihove obitelji i cijela regija, a ne manipulaciju.Afrička svinjska kuga, nego. U borbi protiv nje nemamo luksuz biranja simpatičnih priča – imamo jedino znanje, protokol i struku, a stručnjake naglašavam imamo.Vjerujmo veterinarima, slušajmo struku – i zaštitimo ono što vrijedi.Završit ću citatom