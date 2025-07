osječkih Javorovaca

VII. Smotri Saveza

Crne Gore

Karlovac, Koprivnica i Osijek

1000 izviđača

Crne Gore

Rumunjska, Moldavija, Estonija, Sjeverna Makedonija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Italija, Novi Zeland, Sjedinjene Američke Države, Taiwan, Hong Kong

prijateljstva, zajedništva, mladosti i ljubavi za čovjeka i prirodu

461 stepenica

Hvala svima koji su nas posjetili na štandu i učinili dan nezaboravnim! S nama na štandu bili su i drugi izviđački odredi iz Hrvatske. Ne znamo jesmo li više uživali predstavljajući Hrvatsku ili kada smo obilazili štandove drugih država.

Koloniji poletaraca i pčelica „Savudrija“

Splita, Zadra, Zagreba, Koprivnice

Zuje bruje 'ko komarci, lete, lete, svuda oko nas – Osječki dupini – IK Javor Osijek

Planom do uspjeha

Tekst i foto: IK Javor

Od 18. do 26. srpnja 2025. delegacijasudjelovala je naizviđačau Grahovu. Izviđači zajedno sa 40-tak hrvatskih izviđača () sudjelovali na Smotri zajedno sa još ccaizi ostalih zemalja (.)U ovoj međunarodnoj izviđačkoj pustolovini, u ozračjunaši su izviđači upoznali turistička središta Crne Gore (Kotor, Gospu od Škrpjela, Durmitor, Crno jezero, jezero Piva, Cetinje, Muzej kralja Nikole, Njegošev muzej, Nacionalni muzej Crne Gore, Nacionalni park Lovćen i još puno toga….), sudjelovali su u edukativnim, zabavnim radionicama i programu (pionirstvo, timske igre, komunikacijske vještine, glazbene i plesne radionice), zatim u društvenim igrama, eksperimentima, izradi nakita i modeliranja ….Svaki je dan odisao novim izviđačkim izazovima. Na izviđače je duboki dojam ostavio posjet Nacionalnom muzeju Crne Gore, u likovnoj galeriji gdje je izložena ikona Bogorodice Filermose sa zlatnim okvirom, ukrašenim dragim kamenjem. Borduru čini dvostruki red od 270 dijamanata, u međuprostoru su trolisti od briljanata i rubina, dok su kraci malteskog krsta urađeni u emajlu. Poseban je osjećaj bio obići Mauzolej Petra II Petrovića Njegoša. Do gore imaJedan dan na Smotri bio je u znaku Međunarodnog dana. Uz igre i štandove s raznim proizvodima i promotivnim materijalom iz Hrvatske pokazali smo koliko je izviđačko prijateljstvo široko i šareno.U Crnoj Gori na VII Smotri izviđača uživali su OS Javorovci od 12 do 30 godina (izviđači, istraživači i mlađi brđani). Prije toga od 28.6.do 04.7.2025. najmlađi su članovi (7-11 godina) sudjelovali na nacionalnoju Kampu Veli Jože sa još 100- tinjak poletaraca iz…). Od jutra do mraka poletarci su sudjelovali u nizu radionica tijekom kojih su stjecali razna znanja i razvijali mnoge vještine. Dani su bili ispunjeni igrom, pjesmom, kupanjem, šetnjom i zajedništvom. Poklič poletaraca bio je „“.Ljetne aktivnosti naše udruge još nisu gotove, punoljetni će članovi sudjelovati na Brđanskim susretima na Boračkom jezeru u BIH a istraživači na Renesansnom festivalu u Koprivnici (22.-24.8.2025.). Zadnjeg dana kolovoza (31.8.) okupiti će volonteri i voditelji na Susretu „“ u Bizovcu gdje će napraviti evaluaciju odrađenih aktivnosti te će se pripremiti za novu izviđačko/školsku godinu, jer početkom školske godine u rujnu počinje i nova IZVIĐAČKA godina.