Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Od građanina je 25. srpnja u 22.50 sati zaprimljena dojava da je u Osijekuza kojega sumnja da je pod utjecajemPolicijski službenici su utvrdili da je osobnim automobilom upravljaoza vrijeme dok mu je rješenjem određeno dapodnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine zbog prikupljenih 9 bodova te je kod istoga utvrđena prisutnost alkohola u krvi od, izvijestili su iz policije.Vozač jete mu je privremenos kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju.Sljedećeg dana doveden je na sud uz optužni prijedlog u kojemu je sudu predloženo produženje zadržavanja do, kazna zatvora, zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 12 mjeseci teSud je odredio zadržavanje do 8. kolovoza te je sproveden u zatvor, a odluku o kazni će naknadno donijeti.