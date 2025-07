ponedjeljka, 28. srpnja 2025.

Odgodine, odkrećegodišnjih ulaznica. Dakle, sve osobe koje nisu do tada preuzele svoju rezervaciju, ista im sei dostupna je svim zainteresiranim kupcima. Ovdje treba napomenuti kako višecijena ulaznica i provjere učestalosti dolazaka na domaće utakmice (u sezoni 24/25) nego sve ide po. Godišnje ulaznice u slobodnoj prodaji dostupne su na stadionskim blagajnama –od ponedjeljka do petka, u vremenu od 10 do 18 sati, a u subotu na dan utakmice s Dinamom od 15 do 19 sati. Naravno da je godišnje ulaznice u slobodnoj prodaji moguće kupiti i online.Nadalje, od ponedjeljka 28. srpnja, također od 10 sati, krećeza subotnji derbi koji će se odigrati na. Ulaznice za utakmicu(2.8.2025. u 21 sat) dostupne su na stadionskim blagajnama – Ticket pointu također od ponedjeljka do petka, u vremenu od 10 do 18, te u subotu na dan utakmice od 15 do 22 sata. I ovdje je, naravno, aktualna opcija online kupovine.Od ponedjeljka do srijede prodaja se isključivo odnosi naNK Osijek u aktualnoj sezoni 25/26. Napominju kako pretplatnici koji posjeduju godišnju ulaznicu,na osnovu svoga članstva kupiti ulaznicu i za nekoga drugoga. Od četvrtka do subote uslijedit ćei na stadionskim blagajnama i online, a jedna osoba može kupiti maksimalno, uz uvjet da ima sve potrebne podatke za sve osobe za koje planirati kupiti ulaznice – ime i prezime, datum rođenja, OIB)