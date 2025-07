ponedjeljak, 28. srpnja 2025.

1. rujna 2025.

godine započinjena vodoopskrbnoj mreži i sustavu odvodnje u, na dijelu od ulaza u, do raskrižja sU drugoj fazi radova, za promet secijelo raskrižje Gundulićeve ulice i Prolaza Ante Slavičeka, a zbog sanacije kolnika i daljeomogućen prilaz parkiralištu kod Trgovačke škole.- Gundulićeva – od Županijske ulice do Prolaza Ante Slavičeka,- zapadna strana Ulice Zrinjevac – od Reisnerove do Gundulićeve ulice, te- Prolaz Ante Slavičeka - od Ulice Hrvatske Republike do Gundulićeve uliceNa zapadnoj strani Ulice Zrinjevac, od Reisnerove do Gundulićeve ulice privremeno sedvosmjerni promet iparkiranje na kolniku.Radovi će trajati dogodine. Iz Vodovoda mole vozače da poštuju prometne znakove privremene regulacije prometa i zahvaljuju na razumijevanju.