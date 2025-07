osječkoj zapadnoj obilaznici

Čepinska obilaznica

teška prometna nesreća

68-godišnji

23-godišnjak

pretjecati

preminuo

Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka

zatvoren

hitno prevezen

lakše ozlijeđen

kaznena prijava

Foto: JVP Osijek

Jučer se oko 14 sati na, iliti "" dogodilau kojoj jevozač smrtno stradao.Očevidom je utvrđeno da je do nesreće došlo kada je, koji je upravljao osobnim automobilom i kretao se iz smjera Čepina prema Osijeku, počeodrugo vozilo preko pune uzdužne linije te se u suprotnom kolničkom traku sudario s osobnim automobilom, kojim je u suprotnom smjeru upravljao 68-godišnji vozač, a koji je na mjestu nesreće, izvijestili su iz policije.Na mjesto događaja zbog izvlačenja vozača iz osobnog automobila izašli su djelatniciOčevid na mjestu događaja prometne nesreće obavili su policijski službenici Postaje prometne policije Osijek, a očevidom je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku. Tijekom obavljanja očevida D7 je od čvora "Frigis" do čvora "Zelenkrov" bioza sav promet od 14.40 do 18.10 sati, a koji se odvijao obilaznim cestovnim pravcima.Tijelo preminulog vozača prevezeno je u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će u Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu, biti obavljena obdukcija.Drugi vozač jeu KBC Osijek, gdje je ustanovljeno da jei zadržan je na liječenju.Protiv 23-godišnjeg vozača slijediza izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.