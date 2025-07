Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije

Nataša Tramišak

sustav ranog upozoravanja i protugradne obrane Državnog hidrometeorološkog zavoda

Ivan Guettler

Dugi niz godina u ljetnim mjesecima, kada postoji najveća opasnost od olujnog nevrijemena od tuče, od leda, naši poljoprivrednici, ali i svi stanovnici, su u strahu od ugroze za svoju imovinu, razmišljaju kako zaštititi poljoprivredne usjeve, kako zaštititi voćare, vinogradare, ali i kako zaštititi osobnu imovinu. Svjedoci smo da klimatske promjene nose sa sobom zaista brže promjene u vremenu, vremenskim uvjetima. Dolaze nam superćelijski oblaci, velike oluje koje sa sobom nose zaista veliki potencijal od tuče i to tvorevina leda velike veličine, a imamo primjera, gdje on napravi značajnu štetu, posebno na imovini. Cilj je zaštititi i ljudske živote i osobnu imovinu, dakle i kuće i druge objekte, a svakako naravno i naše poljoprivrednike. Mi smo županija koje je najvećim dijelom poljoprivredni kraj, poljoprivredna županija, naši ratari su najizloženiji, to su kulture koje ne možete zaštiti ni putem zaštitnih mreža kao što možete voćnjake i vinograde. Poljoprivredne kulture, prvenstveno ratarske, njih ne možete na taj način. Zbog toga je važno da imamo učinkovit sustav protugradne obrane. Na području naše županije imamo generatore umjesto raketa, nekada je protugradna obrana bila drugačije organizirana, s drugačijom tehnologijom, korištene su i rakete i avio obrana. Danas to funkcionira putem prizemnih generatora kojih je 55 na području naše županije, a rasprostranjeni su na način da pokrivaju sve dijelove županije. Srebrov jodid, koji se na taj način distribuira u oblake, ima svoj određeni učinak, no vidimo da se i dalje događa elementarna nepogoda, odnosno tuča. Rakete ili protugradna obrana kakva je nekad bila, uvijek je bila čujna, ljudi su znali da se netko bori i pokušava boriti protiv tuče, to su uvijek imali prilike i čuti i vidjeti, pa smo znali da se nešto događa. Generatori su nečujni. Možda je i to razlog što svi mislimo da ona ne postoji. Međutim, protugradna obrana postoji i njome upravlja Državni hidrometeorološki zavod zajedno sa sustavom civilne zaštite, ali ono što je nama najvažnije i dalje da i naši lokalni stožeri civilne zaštite, prvenstveno i gradonačelnici i načelnici, imaju informaciju o postojanju generatora na svom području, na kojoj lokaciji se nalaze i koje su osobe zadužene za njihovo paljenje kako bi i oni, prema bilo kojim informacijama, mogli na vrijeme reagirati kada je najava nekog olujnog nevrijemena

Mi smo na raspolaganju za sve nove prijedloge i nove mogućnosti i načine, prema uputama struke za daljnje unaprjeđenje sustava protugradne obrane

Na poziv županice danas ćemo prezentirati gradonačelnicima i općinskim čelnicima dva sustava kojima upravlja DHMZ. Prvi je sustav za obranu od tuče, a na području Hrvatske trenutno djeluje 330 lokacija u kojima se aktivno djeluje protiv takvih događaja, od toga u Osječko-baranjskoj županiji na čak 55 lokacija. Informirat ćemo načelnike i gradonačelnika kako sustav funkcionira, koje su njegove jake strane, a koje su slabe strane i nedostaci. Druga tema o kojoj ćemo razgovarati je sustav upozorenja koji je bio nedavno aktiviran u maksimalnom opsegu na području pet istočnih županija. Imali smo 7. srpnja veliko grmljavinsko nevrijeme koje je aktiviralo naš sustav meteoalarma, od žutog do crvenog upozorenja i sustav SRUK, gdje su naši građani dobili poruku. Srećom, ovi događaji s početka srpnja nisu imali najteže posljedice, a to su ozljede i smrtne posljedice na području županije. Naša želja je da naši gradonačelnici i načelnici što bolje razumiju oba ta sustava i koje su njihove mogućnosti. Sustav protugradne obrane što se tiče tehničkih karakteristika, ima dva elementa, prvi je aktivna tvar, ona je dominantna u Hrvatskoj i u ostalim zemljama, a riječ je o srebrovom jodidu, a drugo su metode unošenja aktivne tvari u oblake, one u praksi uključuje generatore kakvi danas funkcioniraju u Hrvatskoj, uključuje rakete, a postoje varijacije sa zrakoplovnom tehnologijom sa dronovima, s balonima te različite tehničke metode unošenja. Praksa u Hrvatskoj i u drugim zemljama korištenja takvih metoda je višedesetljetna, međutim znanstvena istraživanja, nažalost, ne pokazuju učinkovitost tih metoda. Ono što je preporuka DHMZ-a da na temelju iskustva koje imamo svih ovih desetljeća, u korist različitih načina dostajanja tih takvih spojeva, ipak uložimo više pažnje i sredstava u razvoj novih aktivnih spojeva. Ideja je da smanjimo dimenzije tuče, odnosno da nemamo više veličinu ledene tvorevine od desetak ili više centimetara, nego da su u pitanju manje tvorevine

Ivan Guettler

Tekst i foto: OBŽ

Nataša Tramišak, županica, održala je koordinacijski sastanak s načelnicima i gradonačelnicima s područja Osječko-baranjske županije, a središnja tema sastanka bio je sustav ranog upozoravanja i protugradne obrane Državnog hidrometeorološkog zavoda. Informaciju o tome dao je glavni ravnatelj DHMZ-a dr. sc. Ivan Guettler