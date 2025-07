Crveni križ poziva

Ne zaboravimo, krv je lijek koji se ne može proizvesti, jedino ga zdrav čovjek može dati bolesnom!

Osječkidarivatelje svih krvnih grupa, da daju krv na(prostor suterena zgrade Ginekologije KBC Osijek) koji privremeno zbog apela radi prema sljedećem radnom vremenu:- četvrtak, 24. srpnja od 12.00 do 19.00 sati- petak, 25. srpnja od 7.30 do 18.30 sati- subota, 26. srpnja od 7.30 do 14.30 sati- ponedjeljak, 28. srpnja od 7.30 do 18.30 sati- u subotu 26. srpnja 2025. godine u vremenu od 17.00 do 20.00 sati u TC Portanova (2. kat)- u utorak 29. srpnja 2025. godine u vremenu od 17.00 do 19.30 sati u prostorijama Gradske četvrti Jug II, Srijemska 124 a, OsijekTrenutne zalihe krvi i krvnih pripravaka svih krvnih grupa dosegnule suzbog iznimnostoga pozivaju sve dobrovoljne davatelje krvi da se odazovu apelu i time zajedno omogućite redovito liječenje svim pacijentima u potrebi za transfuzijom. Posebno mole sve one koji do sadakrv da iskoriste ovu priliku i pridruže sedobrovoljnih davatelja krvi.