srijede 23. srpnja

nedjelje 27. srpnja

prodaja godišnjih ulaznica

Ticket pointu Opus Arene

nisu kupili

povlaštenoj cijeni

promijeniti svoje mjesto

nema online kupovine

nisu mogle kupiti

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

Od(od 14 do 18 sati) pa do, svakoga dana od 10 do 18 sati, počinjena stadionskim blagajnama, dakle na. Odnosi se to na sve one kojigodišnje u zaštićenoj prodaji, a cijena će im ovisiti o njihovom (ne)učestalom dolasku na domaće utakmice u prošloj sezoni.Dakle, pojednostavljeno, ako niste svoju kupovinu iz bilo kojeg razloga odradili preko interneta – sve vas u navedenih pet dana očekuje i na našim blagajnama, neovisno u kojem ste modulu kupnje (1, 2 ili 3). Također, u ovom razdoblju možete prema(ako ispunjavate uvjete) ina tribini. Bitno je naglasiti kako tijekom ovoga razdobljaS obzirom da se preko internetagodišnje ulaznice za obiteljski i umirovljenički sektor, sada su i one u prodaji na blagajnama našeg stadiona. Ako niste u mogućnosti doći osobno, uz pravilno popunjenu pristupnicu te sliku/presliku osobne iskaznice osobe za koju se kupuje godišnja ulaznica – to može učiniti bilo tko u njezino ime.