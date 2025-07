Veslački klub Iktus

naslov

Hrvatskog veslačkog prvenstva

obranio

5 tisuća eura

Grad Osijek je prepoznao potrebe ne samo Iktusa, već općenito sporta. Zbog toga smo proračunska sredstva namijenjena sportu podigli s otprilike 5,4 milijuna eura, koliko smo izdvajali prije četiri godine, na skoro 8,4 milijuna eura. Našim sportašima, s naglaskom na one najmlađe, osiguravamo liječničke preglede i financiramo suce za njihove kategorije što je polučilo uspjeh ne samo u ovom slučaju, već općenito u sportu grada Osijeka

Josip Jukić

Boris Popadić

nije bilo lako

velikog truda, odricanja i kontinuiranog rada

Svjetsko prvenstvo u Litvi

Kupa Hrvatske

Tekst i foto: Osijek.hr

Osječkiosvojio jeukupnog pobjednikakoje se održalo u Zagrebu od 4. do 6. srpnja 2025. i timeprošlogodišnju titulu najuspješnijeg veslačkog kluba u Hrvatskoj za sve dobne kategorije.Zbog tog je postignuća Grad Osijek najbolje hrvatske veslače i veslačice nagradio s.“, istaknuo je pročelnik Upravnoga odjela za društvene djelatnostičestitajući članovima Iktusa.Zahvalivši na nagradi, predsjednik VK Iktusje rekao daobraniti prošlogodišnji naslov prvaka te da je to rezultat. Naveo je i kako bi sve to bilo nemoguće bez podrške Grada Osijeka.Pred najboljim osječkim veslačima i veslačicama su pripreme za, kao i finalekoje će se održati u Osijeku.