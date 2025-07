Osječko-baranjske županije

Zaista je lijepo vidjeti pozitivna kretanja iz godine u godinu. O stabilnom rastu i razvoju govore i podaci o 6.800 poduzetnika koji pozitivno posluju, imamo 7.253 obrta što je čak 768 obrta više nego prošle godine, i to je najveći rast na području Republike Hrvatske. To prati, naravno, i porast samih zaposlenih, tako da u ovom trenutku imamo blizu 98.000 zaposlenih na našem području. Sve to znači da se stvorila pozitivna gospodarska i poduzetnička klima u našoj županiji koja je odraz mnogobrojnih ulaganja koje provodimo kao uprava. Primjerice, prva smo institucija u Republici Hrvatskoj koja je još 2018. godine omogućila poduzetnicima kredite s kamatom od 0%, što smo ostvarili u suradnji s HBOR-om. Kroz ovaj oblik suradnje do sada je odobreno 96 kredita u ukupnom iznosu od 18,8 milijuna eura. Također, intenzivno provodimo programe poticanja poduzetništva mladih, žena i početnika kojima nastojimo dodatno pomoći na njihovom poduzetničkom putu

Upravo zahvaljujući toj usmjerenosti na razvoj i suradnju, Osječko-baranjska županija postaje sve privlačnije mjesto za ulaganja i pokretanje poslovanja. Veliku važnost pridajemo i digitalnoj transformaciji poduzeća te modernizaciji poslovnih procesa, kako bismo osigurali konkurentnost naših gospodarstvenika. Osim financijske potpore, poduzetnicima su dostupne i edukacije, savjetovanja te mentorske usluge koje im pomažu u rastu i razvoju. U tijeku su i aktivnosti na stvaranju infrastrukturnih preduvjeta za nove poduzetničke zone, čime dodatno jačamo gospodarsku sliku regije. Naš cilj ostaje jasan – osigurati održivi gospodarski rast i otvoriti nova kvalitetna radna mjesta za sadašnje i buduće generacije

Gospodarstvoraslo je drugu godinu zaredom i to ugospodarskim granama,, a pozitivno stanje ocrtavaju i druge brojke - ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od, što je rast odu odnosu na 2023. godinu, a prati ih iznimno visoka dobit, okoŽupanicaistaknula je kako je je jedan od glavnih ciljeva županijske uprave stvaranje uvjeta zagospodarskog rasta,poduzetničke klime u gospodarstvu testanovnika Županije. -– kazala je županica. Dodala je kako se u stvaranju pozitivnog gospodarskog okruženja vodi računa o suradnji s različitim institucijama, posebno obrazovnim, pažljivo osluškujući potrebe tržišta rada.– zaključila je županica.