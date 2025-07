Hrvatska reprezentacija

Europskom olimpijskom festivalu mladih

punom sastavu

Niko Nevešćanin

Elena Chen, Mia Gašparin

Nera Đurić

Filip Perestegi

Lovre Šućur

Niko je slomio prst na nozi prilikom zagrijavanja na preči. Do zadnjeg trenutka nadali smo se da će možda ipak moći nastupiti, bio je jako bitan adut za ovaj EYOF, ali naš službeni liječnik savjetovao je da se ipak ne riskira još veća povreda. Slažem se s tom odlukom, jer ovo su mladi dečki, treba biti jako oprezan s njihovim ozljedama i karijerama. Pogotovo je bi Niko krajem godine trebao nastupiti i na Svjetskom juniorskom prvenstvu

Saša Solar

Cijelom našem timu EYOF u Osijeku bit će neka vrsta putokaza za sljedeću godinu kada nas u Zagrebu čeka Europsko prvenstvo. Velika je stvar za Hrvatsku što je u dvije godine domaćin dva tako velika natjecanja, a većina sportaša koji će sada nastupiti u Osijeku dolaze i 2026. u Zagreb. Kod juniora je uvijek jako nezahvalno prognozirati, a posebno sada kada se mijenjao gimnastički pravilnik i kada su juniori imali tek nekoliko natjecanja ove godine. Nekada kada sam vodio Maura, točno se znalo što trebaš napraviti za finale, što bi bilo dovoljno za medalju… Volio bih da naši dečki odrade svoj maksimum u kvalifikacijama, da se u dobrom svjetlu pokažu hrvatskoj publici, a vidjet ćemo gdje će ih to onda odvesti u konačnom poretku

Lovre Šućura, Miroslav Končarević

Anom Đerek

Ovo natjecanje nam je jako bitno za skupljanje iskustva i svega onoga što nas čeka sljedeće godine na EP-u u Zagrebu. Ta dva natjecanja će biti jako slična, osim što je ovdje 2010. i 2011. godište, a u Zagrebu se dobna granica pomiče i dolaze cure 2012. godišta, ali jednako kvalitetne. Naše djevojke su spremne, za što, to ćemo tek vidjeti. Samo je bitno da se prilagode na podij, na sprave koje nisu na podu kako su navikle nastupati, da iskoriste to što nastupaju u svojoj zemlji, pred svojim obiteljima i prijateljima, u dvorani u kojoj su puno puta natjecanje na državnom Prvenstvu… Mislim da nam to može biti prednost

Nedjelja , 20. srpnja 2025.

Ponedjeljak , 21. srpnja 2025.

Utorak , 22. srpnja 2025.

Srijeda , 23. srpnja 2025.

Četvrtak , 24. srpnja 2025.

Petak , 25. srpnja 2025.

Subota , 26. srpnja 2025.

Tekst i foto: EYOF Osijek Press Team

na(EYOF) koji u nedjelju počinje u Osijeku (20.-26. srpnja) nažalost neće biti u planiranomNetom prije dolaska na natjecanje, na treningu se ozlijedio bitan adut našeg tima(GK Salto Zadar), stoga će hrvatsku ekipu činiti 5 članova -(obje GK Dubrava) i(ZTD Hrvatski Sokol) u ženskoj sportskoj gimnastici te(GK Novi Zagreb) i(GK Marjan Split) u muškoj.“, rekao je izbornik hrvatske muške juniorske reprezentacije,koji dobro zna kako napraviti dobar posao na EYOF-u.Naime, upravo je on u Györu 2017. vodio Maura Nemčanina do srebrne medalje na konju s hvataljkama, a to nam je uz broncu Tina Srbića 2013. jedina medalja s ovog natjecanja.“, poželio je izbornik Solar.U dvostrukoj ulozi u Osijeku bit će trenerkoji je ujedno i izbornik ženske juniorske reprezentacije. I on ima velikog iskustva s EYOF-om, sostvario je naš najbolji rezultat ikada na ovom natjecanju, bili su 6. u finalu preskoka 2013. u Utrechtu.“, poručio je Končarević.Podsjetimo, natjecanje u Gradskom vrtu s podij treninzima starta u nedjelju od 10 sati, a taj dan je na programu i svečano otvaranje EYOF-a (20:30), dok su kvalifikacije na rasporedu u utorak i srijedu. Četvrtak, petak i subota rezervirani su za borbe za medalje.Ulaz u dvoranu je slobodan.Raspored natjecanja10:00 - 17:20 sati - Službeni treninzi (muški)20:30 sati - Svečano otvaranje EYOF-a10:00 - 19:10 sati - Službeni treninzi (žene)10:00 - 19:00 sati - Kvalifikacije (muška sportska gimnastika), uključujući ekipna i višebojska finala10:00 - 19:10 sati - Kvalifikacije (ženska sportska gimnastika), uključujući ekipna i višebojska finala14:00 - 16:05 sati - Finale mješovitih ekipa14:00 - 16:10 sati - Finala po spravama14:00 - 16:10 sati - Finala po spravama20:30 Ceremonija zatvaranja EYOF-a