Za Projekt Slavonija, Baranja i Srijem naglasio je da je njime pet slavonskih županija stavljeno u fokus na način kako to nikada ranije nije bio slučaj. Kada se zbroje sva sredstva, za tih pet županija od 2016. do 2025. ugovoreno je 4,5 milijarde eura vrijednih projekata. Od toga Osječko-baranjska županija prednjači sa 1,7 milijardi eura, Vukovarsko-srijemska s gotovo milijardu eura, Brodsko-posavska i Virovitičko-podravska s malo više od pola milijarde, a Požeško-slavonska županija s oko 415 milijuna eura. Tu je još i niz zajedničkih projekta vrijednih 336 milijuna eura

To je posebno vidljivo na području Osječko-baranjske županije u kojoj su ugovoreni projekti vrijedni 1,7 milijardi eura, a ugovoreni su iz različitih europskih strukturnih i investicijskih fondova te iz sredstava programa ruralnog razvoja i Ministarstva poljoprivrede. Lijepo je vidjeti da se ovi programi nastavljaju, ali i da se nalaze modeli financiranja strateških projekata. Naš najveći strateški projekt zasigurno je izgradnja KBC-a Osijek, vrijedna oko 800 milijuna eura, kao i izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, procijenjene vrijednosti 111 milijuna eura. Dodatno, tu je projekt revitalizacije vodnih ekosustava Parka prirode Kopački rit, jednog od najvažnijih prirodnih bio staništa ne samo u Hrvatskoj, već i u ovom dijelu Europe. Svjesni smo utjecaja klimatskih promjena na prirodna staništa i ovo je zaista važan projekt kako bi se očuvalo bogatstvo flore i faune u Kopačkom ritu. Također, u pripremi javljanja na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije je i projekt revitalizacije Posebnog ornitološkog rezervata Podpanj, vrijedan 2 milijuna eura kojim će se dodatno osigurati vraćanje staništa ptica koje su otišle radi nedostatka vode. Uz to, moram se osvrnuti na ulaganja u poljoprivredu, koja je jedna od naših najvažnijih gospodarskih djelatnosti. Imamo 212.000 hektara poljoprivrednog zemljišta i svjesni smo važnosti poljoprivredne proizvodnje u našoj županiji, a cilj nam je u suradnji s Vladom RH i Ministarstvom poljoprivrede osigurati veće preradbene kapacitete za žitarice. Mi smo najveći proizvođači žitarica, imat ćemo više od 300.000 tona prinosa pšenice ove godine i više od 100.000 tona ječma koje želimo prerađivati u brašno i pekarske proizvode. Razgovarala sam s predstavnicima Hrvatske poljoprivredne komore koji su također zainteresirani za poticanje proizvođača na podizanje kvalitete proizvodnje pšenice, posebno durum pšenice, ali i obične kako bi postigli ono što je potrebno da bi ona mogla ići u preradu

Tekst i foto: OBŽ

bila je domaćin, koja je pod predsjedanjem premijeraodržana u Slatini. Uz premijera, župane pet slavonskih županija, sjednici su nazočili ministrite ministrice, kao i državni tajnici, rektori, saborski zastupnici, predstavnici udruga poslodavaca, županijskih razvojnih agencija i drugi gosti.Premijer Plenković je u uvodnom govoru istaknuo kako nakon lokalnih, Hrvatska ima tri godine ispred sebe bez izbora i priliku da se sviradu nasugrađana u svim krajevima Hrvatske. Naša politika prema regionalnom razvoju je polučila velike rezultate, nastavio je premijer, objasnivši da je analiza Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije pokazala da je na lokalnim izborima došlo do promjene vlasti u samo, aje potvrdilo političku opciju u koju je ranije imala povjerenje. Istaknuo je da to govori o radu i trudu ljudi i stranaka kojima je iskazano povjerenje, ali je i važna poruka da je Vladina politika regionalnog razvoja, realizacije projekata, fiskalne i funkcionalne decentralizacije i strukturiranog dijaloga dovela do pozicije svakog od onih koji su upravljali nekom razinom lokalne ili regionalne vlasti da dobiju to povjerenje i dalje. -- rekao je premijer.Županicanaglasila je kako su rezultati ulaganja u pet slavonskih županija itekako vidljivi u razdoblju od 2016. godine do danas. –– zaključila je županica.Uoči sjednice Savjeta uručeno jevrijednih gotovo. Ugovori se odnose na projekte vodno-komunalnog gospodarstva, cestovne infrastrukture, gospodarstva, poduzetništva, poljoprivrede, socijalne inkluzije, turizma, kulture, stambenog zbrinjavanja, energetske obnove zgrada te sport.