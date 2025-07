sezonska sniženja

Ljeto je službeno stiglo, a s njim i! Vrijeme je da nabacite narančaste naočale, uskočite ui krenete u potragu zapo još. Bez obzira tražite li lagani ljetni outfit, stylish sandale, modne dodatke ili želite osvježiti svoj dom – sada je idealan trenutak za! Požurite jer najbolji komadi obično nestaju prvi!– ali uz pravila ponašanja. Portanova s ponosom ističe da su kućni ljubimciu centar. Kućne ljubimce doživljavamo kaoobitelji, no iz Portanove podsjećaju posjetitelje da tijekom boravka u centru obrate pažnju nakako bi svi posjetitelji, uključujući i četveronožne,u sigurnom i ugodnom okruženju. Više informacija o pravilima možete pronaći ovdje – jednostavan i uvijek pravi odabir.idealan je dar za sve prigode. Može se koristiti višekratno u gotovo svim trgovinama Portanove, a vi sami birate iznos koji želite uplatiti –. Skeniranjem QR koda na poleđini kartice u svakom trenutku možete provjeriti stanje i popis kupnji. Karticu možete kupiti na Info pultu Portanove ili putem njihovog web shopa Zabavani kad trgovine miruju. Ove, trgovine u Portanovi. No to ne znači da zabave neće biti! Na 2. katu Portanove i dalje vas svakodnevno očekuju– savršen spoj aktivnosti za opušten, zabavan i drugačiji završetak tjedna. Idealno mjesto za bijeg od vrućina, obiteljski izlazak ili druženje s prijateljima u klimatiziranom prostoru. Radno vrijeme u srpnju pogledajte ovdje Zabava i rekreacija u. Ljetni dani savršeni su za aktivnu zabavu, a GBowling na 2. katu Portanove spaja s– za sve uzraste i sve prigode. S čak 16 bowling staza, ugostiteljskim i VIP prostorima te dodatnim zabavnim sadržajima, GBowling vikendom postaje pravi disko klub uz dodatni razglas i rasvjetu, nudeći nezaboravan provod.Pratite Portanovu online. Zapratite Portanovu na društvenim mrežama i budite prvi koji će saznati za. Ljeto u Portanovi tek je počelo, a svakim danom donosi nešto novo!