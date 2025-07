Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

118. kazališnu sezonu

uspješnu

numbers don't lie

56.000 gledatelja

bogatom i raznolikom

Nizom nagrada, pohvala kritike i izniman interes gledatelja

kulturnih središta u regiji i državi

11 tisuća gledatelja više

45.855 gledatelja

56.000

zajednički sudjelovali svi

30 % pretplatnika više

promišljanja, planiranja i predanoga rada

zahvalnost

prepoznatljivu estetiku

dramski segment

Sokol ga nije volio,

GDK-om Gavella

Gospodar muha

Vanja Jovanović

Patrik Gregurec

Kušnja

The Crucible

Vještice iz Salema

Ivana Plazibata

Plašt i Sestra Angelica.

Lea Anastazija Fleger

Filipom Pavišićem

La Traviata

Dama s kamelijama

Krešimira Batinića

Hrvoja Korbara

Bilo jednom davno...

Zmaj Evgenija Švarca

ujedinila

HNK u Osijeku, Dječje kazalište Branka Mihaljevića i Kulturni centar Osijek te Akademiju za umjetnost i kulturu

Dražena Ferenčine

Teško je zapravo žanrovski odrediti 'Zmaja' koji se predstavlja kao bajka o gradiću u kojem 400 godina vlada zmaj, ali i lutajućem vitezu koji traga za onima koje treba spasiti... Riječ je, međutim, o bajci samo utoliko što žarišnu točku radnje predstavlja mitsko biće. Sve ostalo stvarnost zrcali, jer postavlja pitanja u ljudskoj prirodi, o pobuni protiv nepravde koja se rasplamsava i nikad provedena u djelo umire u umu

Ivana Šojat

započeo svoj let

zanimljivost,

30. danima hrvatskog filma

Ivo Gregurević

700 posjetitelja

Tekst: Narcisa Vekić/HNK u Osijeku

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Reći da ses iznimnim ponosom osvrće na doslovce netom završenukao iznimno, nije ni floskula, ni pretjerivanje, a još manje klišej, jer, kako često kažu engleski govornici, političari i analitičari:Naime, u sezoni 2024./2025. možemo se pohvaliti sjajnom posjećenošću: više oduživalo je urepertoaru koji je naišao na odobravanje i publike, ali i struke.i za dramske i za glazbene programe, osječko je kazalište potvrdilo svoj status jednoga od ključnihRezultate uspoređujemo s ranije ostvarenima, u ovom slučaju s prošlom sezonom. Izvevši samo dva programa više – 216, fascinira podatak da bilježimo čakTočnije, naslove u 117. sezoni pogledalo je, a ove – uključujući i dvije izvedbe Zmaja u sklopu 25. OLJK-a te koncert u Vinkovcima, koji je zatvorio 118. sezonu – znatno više odNe samo pod krovom matične kuće, već i na gostovanjima diljem zemlje, pa i izvan nje, na festivalima i smotrama, dramski i glazbeni umjetnici izvodili su pomno osmišljen repertoar, oblikovan vizijom uprave, predvođene intendantom i ravnateljskim timom.U njegovu su ostvarivanju– od glumaca, solista, zbora i orkestra, dirigenata, do marljivih ruku zaposlenih u stolariji, frizeraju, krojačnici, garderobi – svih onih nevidljivih, a nezamjenjivih dijelova koji zajedno čine živ organizam kazališta. Ne zaboravimo ni administraciju.Već sam početak sezone bio je obećavajuć – čakodlučilo je ukazati kazalištu povjerenje te se moglo anticipirati da će na tom valu i doploviti do kraja. Pisali smo tada da je to rezultat pomnoga, te da je to vrlo poticajno i motivirajuće i za upravu i sve djelatnike kazališta, zahvaljujući čemu će još sigurnijim koracima kročiti u nove projekte, ali i da obvezuje.Tada iskazanuna vjernosti i podršci rado ponavljamo i na kraju ove sezone.Odlučivši se za amblematske naslove i dramskoga i glazbenoga repertoara, zadržao je– snažni autori i gotovo kanonski naslovi. Ziheraški, rekli bi cinici, a mi ćemo dodati da je to – dvosjekli mač, jer se svaka izvedba može usporediti s nekom prethodnom ili još bolje, s filmskim hitom i uvijek postoji mogućnost etikete kopiranja, pa i razočaranja za one koji su očekivali nešto već viđeno.To se ponajprije odnosi na, koji je otvorio kultni Šovagovićev tekstrežija kojega je povjerena Fabijanovu sinu Filipu, proslavljenom kazališnom i filmskom umjetniku i omiljenom glumcu televizijskih ekrana. O uspjehu autorske i glumačke ekipe redovito i naizmjence svjedoči osječka i zagrebačka publika, jer je to koprodukcija s. Gostovanja su bila brojna i jedva čekana po svim kazalištima, i ne treba sumnjati da će se trend nastaviti i u 119. sezoni.Domaći dramski naslov naslijedio je roman Sira Williama Geralda Goldinga –. Za osječku pozornicu adaptirali su ju mladi redatelji dramaturg. Nije samo komad bio adaptiran, za ovu je inscenaciju bila prilagođena i pozornica jer su i gledatelji bili na pozornici, ne bi li neposredno osjetili miris straha, nemilosrdnosti, borbe za preživljavanje i život.Treći je naslov bio onaj iz pera američkoga književnika Arthura Millera - drama– engl., iz 1953., koja se u Hrvatskoj na pozornicama izvodi pod naslovom. Progon vještica u Americi u 17. st. samo je na prvu tema, no autor zapravo progovara o fenomenu masovne histerije američkoga društva onoga vremena i ogoljuje mehanizme kolektivne paranoje i moralnoga sljepila, upozoravajući koliko je tanka granica između pravde i progona. Redateljski je to bio projekt SplićaninaNišta manje intrigantni nisu ni glazbeni naslovi. Sezonu su otvorile dvije Puccinijeve jednočinke –Mlada, ali iskusnasa svojim suradničkim timom – i dirigentom- donijela je zanimljivo redateljsko čitanje operâ koje se bave intenzivnim emocionalnim konfliktima i tragičnim posljedicama osobnih odluka.Ožujak je bio u znaku dviju premijera, od kojih je druga bila jedna od najizvođenijih Verdijevih opera, nadahnuta dramom i romanom-prvijencemAlexandrea Dumasa mlađeg, i to pod dirigentskom palicom maestra, a u režiji. Sigurni smo da je to bio pravi trenutak za povratak tragične priče temeljene na stvarnim nadahnućima o malograđanštini, osuđivanju i izopćavanju pod krinkom lažnoga morala.Zadnji glazbeni premijerni naslov bio je koncertkoji je donio najljepše i najpoznatije pjesme iz Disneyevih filmova i crtića i male i velike podsjetio koliko su Disneyjeve pjesme žive, zabavne i bezvremenske.Zanimljivost sezone bila su nova, mlada redateljska imena, s kojima HNK u Osijeku do sada još nije surađivao, a od kojih su neki i nagrađivani.Iako se 30. lipnja (u ovom slučaju gostovanje u Valpovu s koncertom Bilo jednom davno...) smatra datumom kojim završava kazališna sezona, i srpanj i kolovoz su mjeseci u kojima naša oba ansambla marljivo rade. Tako su u srpnju u Vinkovcima, našoj dragoj i čestoj destinaciji uz Bosut, gostovala dva glazbena programa - Ljetna operna noć (3. srpnja) i Bilo jednom davno... (12. srpnja). Vinkovačka publika uvijek se u velikom broju odaziva na ova naša glazbena gostovanja. To konkretno znači više od 400 zadovoljnih slušatelja ove subote, kako javljaju organizatori.Premijera u sklopu 25. osječkog ljeta kulture - bajkaje čak četiri osječke kulturne ustanove:. U režiji, premijera i repriza, održane su protekloga vikenda (12. i 13. srpnja) na pozornici HNK-a (umjesto u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Tvrđi, otkud je premještena zbog vremenskih prilika).– pišeu knjižici predstave.Iako žanrovski bajka, predstava odraslima šalje važne poruke koje je, sudeći po reakcijama, publika prepoznala i osjetila. Vidimo se na sljedećim izvedbama – jer Zmaj je tekKraj kolovoza donosi jednukoncertno gostovanje na svečanoj akademiji na jubilarnim,“ u Orašju. Solisti, orkestar Opere HNK-a i band HNK-a u Osijeku, uz dirigentsko vodstvo maestra Vladimira Piskunova, izvest će program koji obuhvaća kultne teme iz filmova, mjuzikala i šansona, aranžirane za koncertnu izvedbu i uz vokalne soliste.Više odna dvjema izvedbama Zmaja (zanimanje publike za ovu suvremenu interpretaciju Švarcove alegorijske bajke pokazao je koliko su ovakvi naslovi potrebni našem kazališnom repertoaru. Predstava donosi slojevitu priču o slobodi, odgovornosti i promjenama u društvu, uz snažan vizualni identitet i atmosferičnu glazbu) svakako treba dodati ukupnom broju gledatelja u sezoni, kao i publiku na Danima hrvatskog filma u Orašju (na kojem će sudjelovati solisti, orkestar i band HNK-a) pa će ova sjajna brojka za koji tjedan izgledati još impozantnije.