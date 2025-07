Dino

Još jednom jedno veliko Hvala svima koji ste bili uz nas cijelo ovo vrijeme i koji ste dijelili naše objave i s time pridonijeli sve ovo, jer da nije bilo vas mi ne bismo uspjeli doći do cilja, zahvaljujući vama svima uspjeli smo i zato vam svima od srca hvala na svemu i veliko HVALA svima koji su donirali za našu Tihanu.... Hvala vam svima...

HR6923400093211110364, SWIFT: PBZGHR2X

Foto: Zaklada Tihana Šorman/Facebook

11-godišnji dječakprodajom svojih igračaka htio jesvojoj bolesnoj majci, no i ovaj put u pomoć su uskočiliDino svoje igračke n, novac za aparat koji će pomoći njegovoj majci jeNaime, njegova majka Tihana je prije nekoliko godina na putu do posla doživjela, izbjegavajući direktan sudar, ostala je nepokretna.Svi koji to žele, obitelji mogu pomoći uplatom na račun. IBAN:Sve o Tihani i njenoj borbi možete pratiti putem facebook stranice "Zaklada Tihana Šorman"