Zmaj

u sezoni 2024./2025.je sve planirane aktivnosti. Sezona je završena s pet premijerno izvedenih naslova:. Na programu su imali iiz prošlih sezona. Svoje su premijereodržali i studijiUkupan broj svih programa je, za ukupno, kažu iz Dječjeg kazališta.U kazalištu je izvedenogostujućih kazališta, koje je pogledalo. Održan je, koje je posjetiloNajviše su puta izvedene predstave:. U kazalištu su održane i tradicionalne manifestacije :Iako mjesecima nisu bili u mogućnosti igrati predstave na vlastitoj pozornici zbogzgrade Kazališta, ali i ugradnje novih povlaka - cugova gledatelji su predstave i u slobodnoj i u organiziranoj prodaji za vrtiće i škole mogli pogledati ukojima zahvaljuju na ustupljenom prostoru i strpljivosti pri usklađivanju termina.Ukupno je Dječje kazalište u protekloj sezoni osvojilo1. Na 29. Reviji lutkarskih kazališta Rijeka publika je ocjenjivala predstave, a najbolje je ocijenjena predstava „Četiri čudesne nezgode“ Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića iz Osijeka, s prosječnom ocjenom 4,92 i dobila je nagradu publike Domino.2. Gordan Marijanović u naše je kazalište donio drugu pojedinačnu Nagradu hrvatskog glumišta do sada - dobio je nagradu za najbolje glumačko ostvarenje u lutkarskim predstavama ili predstavama za djecu i mlade - muška uloga za ulogu Vraga u predstavi Postolar i vrag3. Stručni žiri 18. Malog Marulića nagradu za najbolju režiju dodjeljuje – Jeleni Sitar za predstavu „Četiri čudesne nezgode“, Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku.4. Nagrada „Zdenka Mišura“ za najveći kazališni izazov pripada – Gordanu Marijanoviću u predstavi „Četiri čudesne nezgode“, Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku, također na 18. Malom Maruliću u Splitu.5. Nagrada na INPUT FESTU u Karlovcu dodijeljena je Gordanu Marijanoviću za snažnu scensku prezentnost i mnogostrukost talenata koji svi podjednako dolaze do izražaja.6. Nagrada za najbolju glumu i animaciju na 30. SLUKU pripala je također Gordanu Marijanoviću.7. Inspicijentica Zdenka Kovaček dobila je priznaje za dugogodišnji rad u lutkarstvu na 30. SLUK-u8. Također, naše je kazalište na 30. SLUK-u dobilo i povelju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za promicanje hrvatske književnosti na lutkarskoj sceni.9. Naše polaznice Baletnog studija Hana Havelka, Elena Havelka, Lucija Hrsan i Lana Veić osvojile su priznanje za najuspješniji nastup na 20. TREPS Gali za koreografiju “Na rubu” - Ana Marije Lendić.U Osijeku je zahvaljujući podršci Grada Osijeka i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske po 30. puta održanu organizaciji Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića i Hrvatskog centra UNIMA. Festival je od 2. do 5. lipnja u gradu na Dravi okupio ponajbolje hrvatske lutkare i lutkarska kazališta. Uoči 30. SLUK-a popravljena je iKazališta, kao podloga za nove murale - zajednički rad studenata i mentora Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.Najznačajnija investicija u prošloj sezoni bila jezavršena u ožujku 2025. U okviru projekta provedeni su fasadni i krovopokrivački radovi, zamjena rasvjetnih tijela energetski učinkovitim, izgradnja fotonaponske elektrane snage 50 kW, punionica za električna vozila i parkiralište za bicikle 16 mjesta, te primjena DNSH načela za osobe slabije pokretljivosti. U 2025. godini proveden je nastavak opremanja - ugradnja 2 scenska i 2 rasvjetna cuga/povlake, te demontaža starih ručnih cugova. Nastavljena je obnova rasvjetnog parka, kupljena je različita tonska oprema i alati za stolarsku radionicu.Na Osječkome ljetu kulture izvedena je predstava “” Evgenija Švarca u koprodukciji HNK u Osijeku, Kulturnog centra, Akademije za umjetnost i kulturu i našeg kazališta. Upravo ovom predstavom započinju i novu sezonu 2025. / 2026.