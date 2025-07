Ursula Kroeber Le Guin

Tekst: Dino Maganjić, mag. informatologije

(1929. – 2018.) bila je, poznata po. Profilirana autorica, objavljivala je, a najpoznatija djela su joj serijali(Earthsea) i(Hainish Cycle). Teme koje se isprepleću u njezinim djelima uključuju. Le Guin se rano etablirala kao autorica čiji glavni likovi nisu bijelci, a kroz priče čije se radnje protežu duž galaksije, autorica iznosi kritiku lUtopijski roman, dio je Ciklusa Hainish za koji je autorica nagrađena nagradama Nebula (1974.) i Hugo (1975.). Priča o darovitom znanstveniku koji napušta svoj rodni planet kako bi podijelio svoje otkriće s drugima, no po dolasku na drugi planet biva uvučen u mrežu spletki i političkih previranja, dodatno oplemenjuje i pruža čitateljima dublji pogled u svijet koji je autorica stvorila u prethodnim naslovima u serijalu. Suprotnosti između dvaju planeta i kultura pruža centralni konflikt kod glavnog lika, koji se manifestira i u njegovom strahu otkrivanja izuma koji bi u pogrešnim rukama mogao izazvati veliku katastrofu.. Još jedan roman iz Ciklusa Hainish, vodi nas na planet Athshe gdje ljudi s našeg planeta porobljavaju miroljubive domorodce. Fizički sitni i miroljubivi, domorodačka populacija planeta se nije susrela s nasiljem i ropstvom, no pronalaze snagu u zajedništvu i pokreću ustanak kako bi vratili svoju slobodu. Hoće li im borba donijeti toliko željenu slobodu i hoće li im to do temelja promijeniti društvo, čitatelji će otkriti u ovom zanimljivom romanu.. Posljednji roman na listi preporuka iz Ciklusa Hainish, priča je o ženi koja sa Zemlje putuje na udaljeni planet Aka, kao promatrač sa zadatkom istraživanja planeta na kojem su svi tradicionalni običaji i vjerovanja zabranjeni. Za vrijeme svoga boravka biva uvučena u sukob između represivne vlasti i domorodačke populacije koja im se suprotstavlja. Standarde teme otpora i imperijalizma isprepleću se s temama religije i politike., u izdanju nakladničke kuće Artikularij, donosi zanimljivo izdanje kolekcije kratkih znanstveno-fantastičnih priča čije ilustracije potpisuje 17 domaćih ilustratorica i umjetnica. Knjiga je sjajan uvod u svijet Le Guin, s pričama koje vrve maštom i beskonačnim potencijalom za avanturom te nikako neće ostaviti čitatelje ravnodušnim.. Roman koji joj je donio brojne nominacije za nagrade, priča je o muškarcu koji otkriva da njegovi snovi imaju moć stvaranja i mijenjanja stvarnosti. Glavni se lik svakim novim buđenjem budi u novoj stvarnosti, u nekom drugačijem okruženju, pritom zadržavajući sjećanja o prethodnim stvarnostima. Preplašen novootkrivenim moćima, odluči potražiti pomoć, no dobiva li je zaista i hoće li drugi iskoristiti njegove moći za svoje zle ciljeve? Pred čitateljima je je jedna iznimna i kompleksna priča o ljudskom stanju, utilitarizmu i moći naše podsvijesti.