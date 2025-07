velikog gimnastičkog natjecanja

Europskog olimpijskog festivala mladih (EYOF)

dvorana Gradski vrt

Skopje

Jako mi je drago da EYOF dolazi u našu zemlju, u Osijek

Tin Srbić

I sam sam nastupao 2013. godine na ovom natjecanju u Utrechtu i čak osvojio medalju. Moram priznati da je to bio jedan od ljepših trenutaka u mojoj karijeri, predivno iskustvo i odskočna daska za sve ono što se kasnije dogodilo

brončane

Maura Nemčanina

svjetski i europski prvak

Pozivam sve da dođu podržati hrvatsku reprezentaciju u Osijeku, ali i da navijaju za sve ostale sportaše. Među svima njima vjerojatno se kriju budući olimpijci. A njima želim puno sreće i da se u našoj zemlji osjećaju dobrodošlo

Elena Chen, Mia Gašparin, Nera Đurić, Niko Nevešćanin, Filip Perestegi i Lovre Šućur

SC Lučko

Nisam dugo odmarao. Manje od dva tjedna. Drugi dio sezone će doći za tren, a preda mnom je puno posla. Bio sam prvo u Genovi, gledao Europsko prvenstvo u mačevanju gdje je nastupio moj najbolji prijatelj Petar Fileš. Nakon toga sam bio malo kod nas na moru, na Viru, a onda pet dana u Barceloni. Obožavam nogometni klub Barcelonu, nikada nisam bio tamo i evo sada sam konačno otišao, uživao, vidio sve što sam dugo želio… Već sam lagano zaboravio godišnji jer sam krenuo žestoko s treninzima, s kondicijskom pripremom, sve na meni je upaljeno, ali uživam u tom procesu. Mislim da je i ozljeda ključne kosti koja me mučila proljetos iza mene, ali vidjet ćemo još kad krenem više raditi preču

Kakvu vježbu sprema?

Imam neku svoju ideju, ali vidjet ćemo što će trener reći. Svakako nećemo pretjerivati do jeseni kada me čeka Svjetsko prvenstvo u Indoneziji. Želim ostati zdrav, dobro se spremiti i opet izgledati dobro na spravi i dobivati visoke ocjene. Jedini cilj koji sam si postavio za ovaj olimpijski ciklus je da se nikad više ne osjećam onako loše kako sam se osjećao na Olimpijskim igrama u Parizu. Cijelu tu godinu na nekim natjecanjima nisam uživao u sportu od kojeg živim, kojim se bavim cijeli život, a to je poražavajuća činjenica. Shvatio sam da je to totalno krivi stav i način na koji sam trenirao. Zato sada želim uživati u natjecanjima koliko god je to moguće. Idemo korak po korak prema Europskom prvenstvu u Zagrebu gdje želim biti spreman boriti se za zlato

Bit ću sigurno dovoljno kvalitetan da se borim sa svima u Europi. Neki dan sam se sjetio da sljedećeg ljeta za mene neće biti odmora ni mora. Što sam se odmarao sada, to je to. Jer EP u Zagrebu je u kolovozu 2026., neće biti više odmora do tada. S prijateljima sam pričao da odemo na nogometno SP u Ameriku sljedeće godine, ali kad smo saznali da je EP u Zagrebu u ljeto, a ne kao inače u svibnju, propao je odlazak na nogomet. Sve ću podrediti tom Zagrebu

Tekst: EYOF Osijek Press Team

Foto: Marko Banić/Reroot



Još je šest dana ostalo do početka novogu Hrvatskoj -kojemu je od 20. do 26. srpnja domaćin osječkaGlavni organizator ovogodišnjeg EYOF-a je, no Osijek će ugostiti natjecanje u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici. Službeni podij treninzi startaju od nedjelje kada je i svečano otvaranje natjecanja, a kvalifikacije su na rasporedu u utorak, 22. srpnja.“, u uvodu će hrvatski gimnastički olimpijac.“Nakon tei ujedno prve hrvatske gimnastičke medalje na EYOF-u (2017. smo imali srebro Osječaninana konju s hvataljkama), Tin je postao, po dva puta osvajao svjetsko i europsko srebro, u Tokiju 2021. olimpijsko srebro….“Hrvatsku će u Osijeku predstavljati po troje sportaša u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici -, a dio njih već danas stiže u Osijek na pripreme.I Tin je ovih dana u punom pogonu. Nakon kratkog odmora, prošlog tjedna vratio se trenažnom procesu u.““, jasno je poručio Tin..“