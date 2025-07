Općine Štitar

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Na području, u, jučer je potvrđeno novo izbijanje(ASK) na gospodarstvu sa držanim svinjama. Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata odmah je stavila objekt podte provodi sve propisane mjere sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687. Mjere uključuju usmrćivanje svih svinja na pogođenom objektu, neškodljivo uklanjanje lešina i kontaminiranih proizvoda, preliminarno čišćenje, dezinfekciju i druge biosigurnosne postupke.Istog dana zaprimljena je ina ASK kod svinja na jednom objektu u naseljuu OBŽ. Zbog prisutnosti kliničkih znakova bolesti, veterinarska inspekcija provela je preventivnu eutanaziju ukupnote primijenila dodatne mjere s ciljem suzbijanja potencijalnog širenja bolesti.U razdoblju od 2. do 14. srpnja, ASK je potvrđena na ukupno: tri u Općini Gradište, dva u Općini Štitar, jedan u naselju Komletinci (grad Otok), te dva u Općini Jagodnjak. Ukupno se radi o šest slučajeva u Vukovarsko-srijemskoj županiji i dva u Osječko-baranjskoj.Ako se pribroji i ranije izbijanje bolesti u veljači ove godine u naselju Nijemci, ukupan broj zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na gospodarstvima sa držanim svinjama u Hrvatskoj u 2025. godini doseže devet. Do 14. srpnja usmrćena je ukupnoS obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju u zemlji i regiji, kao i sezonski karakter virusa – koji se češće javlja ljeti – nadležne službe ponovnona vlasnike svinja da bez odgodeveterinarskoj službi svaku promjenu u ponašanju životinja, pojavu simptoma bolesti ili uginuća. Također se podsjeća na važnost stroge primjene i održavanja biosigurnosnih mjera na svim objektima sa svinjama.Dosadašnje analize pokazuju kako se virus često širi tzv. antropogenim putem, odnosno ljudskim djelovanjem. Upravo zato, ljudski faktor i poštivanje pravila igrajuu prevenciji i kontroli daljnjeg širenja afričke svinjske kuge.