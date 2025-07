povijesne sezone

dvostruku krunu

MOK Mursa - Osijek

europsku scenu i obranu

iznimne rezultate

Oproštaj od Ratka Perisa i zahvala za povijesne uspjehe

Klub s velikom zahvalnošću objavljuje da nas napušta dosadašnji trener i voditelj muške seniorske reprezentacije Hrvatske, Ratko Peris . Njegov doprinos uspjesima MOK Murse - Osijek je nemjerljiv. Želimo mu se iskreno zahvaliti na iznimnoj profesionalnosti, neizmjernoj hrabrosti i upornosti , te vjeri u ovaj grad i ovu ekipu. Zahvaljujući njegovom vodstvu, Mursa je postala dvostruki prvak. Želimo mu svu sreću u daljnjem radu i s ponosom ćemo ga uvijek bodriti s tribina.

određene promjene

popunjavanju

Siniša Gavrančić – Novo ime na klupi narančasto plavih donosi bogato iskustvo i ambiciju!

Sinišu Gavrančića

Vojvodina Mozzart Novi Sad

Europe i Azije

Turskoj

Budve

Rumunjskoj, Iranu

Nici.

Vojvodini Novi Sad

Superkupa

Kup Srbije

trostruku krunu

raspoložen i spreman

U Osijeku sam posljednji put bio kao igrač zagrebačke Mladosti. Pamtim ga kao lijep grad koji me po mnogočemu podsjeća na moj rodni Novi Sad. U razgovorima s ključnim ljudima kluba, uvjerio sam se da Mursa ide uzlaznom putanjom, što me posebno privuklo. Klub je ambiciozan i želim se, zajedno s cijelom ekipom, boriti za nove trofeje.



Prošle sezone Mursa je napravila sjajan povijesni rezultat, zahvaljujući upravi, navijačima, treneru Ratku Perisu s cijelim stručnim stožerom, ali i cijeloj ekipi koja je to maestralno izvela na terenu. Svima su nam postavili visoku ljestvicu i ostavili težak, ali izazovan zadatak za ovu sezonu – sve to ponoviti. Ipak, mene to ne opterećuje, već me dodatno motivira ovaj veliki sportski izazov. Već vidimo da se zagrebačka Mladost pojačava sjajnim igračima i da će biti jača nego lani. Tu su nam naravno i Kaštela te još nekoliko konkurentnih klubova, stoga očekujem još jače prvenstvo i jedva čekam da krene.



Prvenstveno, cilj nam se odraditi kvalitetne pripreme i treninge, jer želim da dečki igraju dobru odbojku koja će donijeti i željene rezultate. Dugoročni cilj nam je svakako obrana prošlosezonskih naslova prvaka. Svjestan sam da će to biti izuzetno teško, ali vjerujem da je itekako moguće.



Na kraju, želim se obratiti navijačima Murse: bili ste sjajni prošle sezone, posebno u finalnoj seriji! Vjerujem da ćete i dalje biti uz nas i da ćemo zajedno i ovu sezonu završiti uspješno

Tekst i foto: Marta Šerić

Nakonu kojoj je u Osijek donioambiciozno nastavlja graditi momčad s jasnim ciljem: napad naoba domaća trofeja. Prošla je sezona nepobitno dokazala da klub može postićičak i s ograničenim resursima, što nas ispunjava optimizmom i nadom da će nadolazeća sezona donijeti i nužan financijski iskorak, ključan za daljnji razvoj i ostvarenje najviših ciljeva.Osim trenera Perisa, klub će u novoj sezoni doživjeti iu igračkom rosteru. Neki igrači ih napuštaju, dok istovremeno aktivno rade namomčadi novim talentima koji će doprinijeti svježini i snazi tima.S velikim zadovoljstvom predstavljajukao novog glavnog trenera MOK Murse-Osijek! Siniša dolazi iz redova renomiranog kluba, donoseći impresivno igračko i trenersko iskustvo s međunarodne scene.Tijekom svoje bogate igračke karijere, Siniša Gavrančić je na poziciji tehničara branio boje velikih klubova diljem. Igrao je tri godine uza tri različita kluba, nosio je dres i, a iskustvo je stjecao i ute u francuskojNakon sjajne igračke karijere, posvetio se trenerskom pozivu gdje je proveo čak 12 godina u. Pet godina je radio s mlađim kategorijama, a sedam godina s prvim timom, od čega četiri godine kao pomoćni trener te tri godine kao glavni trener. Kao prvi trener, s Vojvodinom je osvojio dva prvenstva Srbije, dvai jedan. U svojoj najuspješnijoj sezoni ostvario je povijesnu, a iste godine se s ekipom kvalificirao i u grupnu fazu Lige prvaka. Njegov rad prepoznat je i nagrađen – dva puta je proglašen trenerom godine od strane Društva odbojkaških trenera Srbije. Nakon uspješnog razdoblja u Saudijskoj Arabiji, posljednje dvije godine proveo je ponovno u svojoj Vojvodini.Siniša u Osijek stiže iznimnoza sve izazove koji nas očekuju, uvjeren u potencijal ekipe i kluba..“