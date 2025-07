građevinski radovi

putničkog terminala Zračne luke Osijek

besplatnog parkiranja

plaćenog satnog, dnevnog ili višednevnog parkiranja

bez naplate

video nadzorom

Zračne luke Osijek

otvorena

alternativnim koridorima

To su razlozi zbog kojih je odlučeno putnicima omogućiti besplatno parkiranje, kako bi im se unaprijed odužili za eventualne nelagode do kojih može doći u uvjetima obavljanja građevinskih radova. Hvala na razumijevanju.

Foto: OBŽ/Arhiv

Dok trajuna rekonstrukciji putnicima je otvorena mogućnostvozila unutar parkirališnog kompleksa. Riječ je o parkiralištu koje je do početka radova funkcioniralo u režimu, ali ta će usluga do završetka rekonstrukcije biti putnicima na raspolaganju. Važno je znati da su parkirališta podkao što je to bilo i ranije, izvijestili su izPoznato je da će tijekom građevinskih radova Zračna luka neprestano bitiza sve ranije dogovorene letove i putnike. No, zbog specifičnosti zahvata, putnici u odlasku i dolasku su povremeno inkomodirani jer se poslovi prijema putnika, sigurnosne procedure te policijske i carinske formalnosti obavljaju u- ponekad na otvorenom, zatim u različitim dijelovima zgrade terminala, pa čak jedno vrijeme i kroz upravnu zgradu.