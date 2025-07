Skupštine Osječko-baranjske županije

Uz rebalans županijskog Proračuna, jedna od najvažnijih točaka svakako je nova odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Osječko-baranjske županije. Zadržavamo postojeći broj upravnih odjela, njih 14, no uz reorganizaciju postojećih i dva nova upravna odjela povećavamo efikasnost, koncentriramo snage, dodajemo nove projekte i nadležnosti, odnosno povećava se opseg posla, ali se zadržava postojeći broj djelatnika. Upravnim odjelom za zaštitu okoliša želimo staviti u fokus teme zaštite okoliša i prirode, ali i gospodarenja otpadom, a time i kvalitete života na našem području. Tu je i veliki i najvažniji strateški projekt po toj temi, a to je izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, projekt koji je sada u spremnosti za provođenje postupka javne nabave za završetak izrade dokumentacije te izgradnju samoga Centra vrijednosti 111 milijuna eura. Dio projekta je već započeo, odnosno izgradnja pretovarnih stanica, a za samu izgradnju Centra očekuje se uskoro odluka Vlade o izvorima financiranja

U novom ustrojstvu upravnih tijela Osječko-baranjske županije naglasak stavljam i na demografske politike. Zato se ustrojava Upravni odjel za stambenu politiku, obitelj i mlade, čiji sam naziv govori da nam je strateški cilj pomoći i podržati naše mlade da lakše riješe stambeno pitanje, prvenstveno dodatnim angažmanom županije. Ulaganjem financijskih sredstava u izgradnju obiteljskih kuća diljem županije taj program ćemo provoditi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Naglasak je na izgradnji obiteljskih kuća kako bi mladi imali prilike po povoljnijim uvjetima doći do vlastite nekretnine, naravno i putem najma, a kasnije uz mogućnost otkupa iste nekretnine. Županija već provodi važan program stambenih kredita u funkciji razvoja gospodarstva, koji je jako dobro primljen te je više od 550 nekretnina mladih obitelji kupljeno putem ovog programa, koji će se sigurno nastaviti. Nadležnost Upravnog odjela bit će i za mlade, potaknut će se novi pozivi i programi, a dar za novorođeno dijete, kojih je godišnje oko 2.100 na području županije, sa 135,00 porast će na 250,00 eura. To je dar koji daje Osječko-baranjska županija, a ostaju naravno i darovi od strane državnog proračuna i jedinica lokalne samouprave, pa je to gesta koja će sigurno olakšati prve dane obiteljima s malom djecom. Ovaj Upravni odjel prvi put se kreira u Osječko-baranjskoj županiji, s novim programima i strateškim ciljevima, a spremni smo u narednim godinama i snažnije povećavati iznos sredstava koji će biti na raspolaganju

Na 2. sjednici, većinom glasova nazočnih vijećnika usvojen je, kao igodinu te projekcije za 2026. i 2027. godinu.Do sada važeće ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Osječko-baranjske županije primjenjuje se od 2020. godine, a nakon izbora u svibnju pokrenut je postupak donošenja novog. Sukladno zakonu, odluku o novom ustroju donosi predstavničko tijelo, odnosno Skupština OBŽ, pa je pred vijećnicima danas biosa svim potrebnim detaljima i razlozima za promjene. Naglašeno je da su promjene predložene radiefikasnosti obavljanja poslova, jednostavnije komunikacije s tijelima na nacionalnoj razini i koordiniranog djelovanja usmjerenog ka ostvarivanju strateških ciljeva Osječko-baranjske županije. Županijsku upravu će i dalje činiti, s tim darad pod istim nazivom i djelokrugom,nastavlja s radom pod novim nazivom i neznatno promijenjenim djelokrugom kao, a pod novim nazivom i bitno promijenjenim djelokrugom bi bili Upravni odjel za gospodarstvo kao Upravni odjel za gospodarstvo i turizam,kaotekao. Najveća novost je ustrojupravna tijela -- kazala je županica Nataša Tramišak te obrazložila i ustroj drugog novog upravnog odjela.- naglasila je županica Nataša Tramišak.Na dnevnom redu 2. sjednice Skupštine bila je ukupno 41 točka, a osobitu pozornost vijećnika dobila je točka „“. Naime, važeći proračun u ukupnom iznosu oddonesen je na 34. sjednici prošlog saziva Skupštine 12. prosinca 2024. godine. Prvim rebalansom danas je Proračun za 2025. godinu povećan zate novi plan Proračuna iznosiRazloge izmjena i dopuna Proračuna pojasnila je pročelnica Upravnog odjela za javne financije OBŽ. Naglasila je kako je riječ oProračuna s odlukama Vlade o minimalnim standardima za decentralizirane funkcije te Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2024. godinu, provođenju korekcija planiranih prihoda, izvršenju prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa, planiranja novih projekata i aktivnosti te usklađivanja s novim ustrojstvom i djelokrugom upravnih tijela Osječko-baranjske županije, pogotovo programima i projektima dva nova upravna odjela. Između ostalog, u novom Proračunu planirano jeza projekt izgradnje obiteljskih kuća i stanova, zatimza potpore za preradbene kapacitete,za ulaganja u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite,za izgradnju dječjih vrtića…Županica Nataša Tramišak je izrazila zadovoljstvo što se u rebalans proračuna uspjelo uvrstiti sve, a i dalje imati uravnoteženo i stabilno financijsko poslovanje Osječko-baranjske županije. Inače, novi proračun u iznosu odje najviši do sada,. Dodala je kako je poljoprivreda jedna odgospodarskih grana Osječko-baranjske županije, te je u rebalansu naglasak stavljen i na prehrambenu industriju, za što su planirana početna sredstva, milijun eura, za programe ulaganja u prerađivačke kapacitete, odnosno mlinove.