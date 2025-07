Osječko ljeto kulture

HNK u Osijeku

Dječjim kazalištem Branka Mihaljevića

Dječje kazalište, Kulturni centar Osijek

Akademija za umjetnost i kulturu

Dražena Ferenčine

subotu, 12. srpnja, u 21 sat

Prehrambeno-tehnološkog fakulteta

HNK-a

Vladimir Ham

Dražen Alerić

Ivica Lučić

Duško Modrinić

suradnju

privući odrasl(ij)u publiku

Ivica Lučić

Treća glava ovom troglavom ravnateljskom zmaju

Draženu Aleriću

vrlo optimističan

Po jutru se dan poznaje i Prvi se mačići u vodu bacaju

Odlično, jer smo mi već svoje adute ispucali

Jedan je od sigurnih aduta projekta

Dražen Ferenčina

zadovoljstvo

horor bajci

Puno su opasniji zmajevi u nama, jer do ne promijenimo svijest

AUKOS

Modrinić

118. kazališne sezone

ne samo kao spoj različitih generacija, nego i ovoliko kulturnih ustanova, koje su iznimno ponosne. Kako su brojni projekti/predstave iza njih

sjajan (gradski) brend

Petra Mrduljaš

Šimun Matišić

Marita Ćopo

Alen Čelić

Ivan Marušić Klif

Ivana Vukićević

Matko Duvnjak-Jović

Mateja Tustanovski

Gordan Marjanović

Ivica Lučić

Mirko Ilibašić

Henrika Grgur Grgić

Ivana Vukićević, Monika Duvnjak, Srđan Kovačević, Domagoj Pintarić i Dorian Vicić

besplatne i numerirane ulaznice

Tekst i foto: Narcisa Vekić/HNK u Osijeku

Nakon nekoliko godina izbivanja, dramskom se premijerom navraćai to povijesnom, što zapravo znači prvom ikada - koprodukcijom s. Izbor je pao na komad koji su do sada postavljala brojna hrvatska kazališta, a u projekt su ravnopravno uključeni ite kao 'tihi', ali vrijedan partner –. Režija je u rukama iskusnog, a glumački ansambl čine snage obje kazališne kuće. Premijera je u, a repriza dan poslije, s početkom u isto vrijeme. Umjesto dvorišta, nova je lokacija pozornica, zbog vremenskih (ne)prilika. Uz već spomenutog redatelja Ferenčinu, na današnjoj konferenciji za medije o procesu, izazovima inscenacije, govorio je i intendant HNK-a, o. d. ravnatelja KC-a i predstavnik Grada Osijeka (nositelj organizacije OLJK-a utemeljenoga 2000.), ravnatelj Dječjeg kazališta,te ravnatelj Drame HNK-a,Prisjetio se intendant Ham trenutka kada mu je kolega Lučić u ruke tutnuo ovaj tekst i predložio. S veseljem je prihvatio ponudu, koja je Dječjem kazalištu važna jer na lutkarske predstave žele, što im je do sada slabo polazilo za rukom i nada se da će se ovom predstavom to promijeniti. Kulturni centar je Dječjem kazalištu čest partner pa seveseli i ovom projektu i nada se da će predstava ovakvoga tipa biti i u buduće.– kako ih je u šali nazvao Vladimir Ham – pripada. U istom vrckastom tonu nastavio je i on, aludirajući na povijesnu suradnju i dometnuvši da je on, no da mu u ovom trenutku padaju na um dvije poslovice –. Ne treba reći da je to nasmijalo sve nazočne, a ono čime je sve izuo bilo je kada je rekao da je u ime KC-a ovu predstavu nominirao za Nagradu hrvatskog glumišta.– u šali je, ali vrlo ponosno naglasio Vladimir Ham.– svi su se složili –kao redatelj. Nije kriopozivom na suradnju. One ostvarene u Osijeku uvijek su ugodne, u oba kazališta, a tu je ostvario i neke od svojih najboljih režija.Veseli ga što rade na ovoj, u središtu koje je zmaj koji vlada jednim gradom četiri stoljeća. Pojavljuje se u jednom trenutku Vitez Lancelot koji grad želi osloboditi tiranije, no iznenadi ga reakcija građana... Kada se makne taj bajkoviti veo, ističe Ferenčina, ogoljen je vječni politički sustav koji nakaradno vode zmajevi s dvije-tri glave.– nijedna društvena promjena nema smisla – naglasio je Ferenčina, dodavši da na probama nije bilo uvijek lako (jer je, između ostaloga, trebalo usuglasiti puno adresa), no uvijek je bilo lijepo. Ekipa je vrijedna, ništa im nije bilo teško.Zasluga za uspjeh sigurno leži i u činjenici dagodinama isporučuje glumce koji znaju što je kolektivna igra, važnost dobrog zajedništva. To znači i da često svoju taštinu zatiru za dobrobit kolektiva.Kako je rekao ravnatelj, šlag je ovo na torti naše, pravi bombončić na sceni, koji će spojiti iskustvo i mladost. Ujedno je to i dokaz da je sinergija, jedinstvo moguće –– samostalne ili suradničke, od kojih su mnoge nagrađivane, Modrinić je mišljenja da su stoga iDramaturginja i suradnica redatelja je, autor glazbe je, kostimografkinja, koja s redateljem supotpisuje i scenografiju. Za scenski je pokret zaslužan, videoprojekcije potpisuje, a za lutkarstvo je asistenticau glavnoj je ulozi Lancelota. Skroman kakav jest, naglasio je da njegova uloga nije ni najveća ni najvažnija, da je prinos svih jednako važan. Veseli ga ova uloga vrckastog viteza koji se bori protiv nepravde, a ima i svoju djevojku u nevolji – kako vitezu i priliči.Zmajevi su -kao Elza,je Mačak,utjelovit će Šarlemanja, Gradonačelnika će(ujedno i asistent redatelja i to prilično dragocjen, naglasio je Ferenčina), a. Građanke i građani zmajevi suViše o predstavi i autorsko-glumačka ekipa pročitajte na poveznici Ne zaboravite da semogu preuzeti na blagajni HNK-a od srijede, 9. srpnja do petka, 11. srpnja, od 9 do 13 sati.