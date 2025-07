Sunce, popusti i zabava

od 1. srpnja do 15. kolovoza

[Sponzorirani članak]

– ljeto je stiglo u! Ljeto je službeno stiglo, a s njim i dugo očekivanau omiljenom osječkom shopping centru – Portanovi! Vrijeme je da nabacite, uključite se ui krenete u lov na najbolje komade – sada po još boljim cijenama. Bez obzira tražite li lagani ljetni outfit, stylish sandale, modne dodatke ili želite osvježiti svoj dom, sezonska sniženja u Portanovi pravo su vrijeme za pametnu i povoljnu kupovinu. I zapamtite – najbolji komadi obično nestaju prvi!– sada još povoljnije! Ako ljeto planirate proslaviti uz dječji rođendan –ima savršenu ponudu! Na sve rođendanske proslave koje se održavaju, ostvarujetena sve rođendanske pakete. Bogato opremljene rođendaonice, veseli animatori i neograničena zabava – sve je tu za savršenu proslavu koju će klinci pamtiti.dolazi u– ne propustite SUPER VIKEND! U CineStaru Portanova ovog nas ljeta očekujeSuper vikend, koji se održava od, donosi dugoočekivanu premijeru filma Superman – u potpuno novom izdanju koje označava početak. Za one koji među prvima odluče pogledati film u nekim od premium formata – poput IMAX-a, 4DX-a, RealD 3D-a ili eXtreme formata – pripremljeni su i sjajni pokloni. Gledatelji će imati priliku osvojiti limited edition plakat i strip filma Superman, a najsretniji među njima ponijet će kući iu suradnji s. Uz sve to, do isteka zaliha dijelit će se i Vindija pokloni uz kupljenu ulaznicu. Ljubitelji superheroja, fanovi akcije i svi željni kino uzbuđenja – rezervirajte svoj termin i budite dio super početka filmskog ljeta!je uvijek pun pogodak! Portanova poklon kartica jeza svaki povod – rođendan, diplomu, godišnjicu ili jednostavno iznenađenje. Kartica se može koristiti u gotovo svim trgovinama u Portanovi i to višekratno, a iznos birate sami – od 10 do 200 eura. Dostupna je na Info pultu Portanove ili online putem Web shopa, a zahvaljujući QR kodu na poleđini uvijek možete pratiti stanje i povijest kupnji. Jednostavno i korisno!Nedjelja, ali. Iako ove nedjelje, 13. srpnja, trgovine u Portanovi, to ne znači da Portanova miruje! 2. kat Portanove, poznat i kao, i dalje vas čeka širom otvorenih vrata. Bez obzira planirate li opušteno obiteljsko druženje, izlazak s prijateljima ili bijeg od ljetnih vrućina –pobrinut će se da vam ni trenutak ne bude dosadan.A ako uz sve to poželite i da vašzablista,dostupna je svakoga dana – od 0 do 24 sata. Idealna prilika da i vaš limeni ljubimac bude spreman za sunčane ljetne dane!– idealan spoj shoppinga, zabave i osvježenja! Sunce, sniženja, klimatizirani prostori i bogat sadržaj za sve generacije – sve vas to čeka ovog ljeta u Portanovi! Ako tražite bijeg od vrućina, mjesto za odličan shopping ili zabavu s ekipom – znate gdje idete.Vidimo se u Portanovi!