O komarcima na našem području razgovaramo dugi niz godina, tražimo modele i načine kako se boriti s ovim velikim javnozdravstvenim problemom. Posljednjih godina taj problem smo uspjeli staviti pod kontrolu kroz adekvatan i kvalitetan pristup ranog monitoringa i tretiranja komaraca u fazama kada je to potrebno. Međutim, problem nije dugoročno nestao već moramo naći kvalitete i adekvatne načine kako kontrolirati potencijalne najezde komaraca, kako spriječiti širenje invazivnih vrsta koji su i prijenosnici različitih bolesti. Upravo ovaj projekt, koji je u pripremi posljednjih nekoliko godina, razvio je priču oko uspostave laboratorija koji će se baviti kontrolom komaraca i različitim edukacijama kroz Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ, a naravno vodit će računa i da se na kvalitetan način i pravovremeno komarci tretiraju sa sredstvima koja neće ugrožavati okoliš i zdravlje ljudi. Javnozdravstveni problem s kojim se najviše suočava područje Osječko-baranjske županije putem ovog projekta stavljamo u veći fokus i vjerujem da ćemo nakon izgradnje Centra zaista imati riješenu problematiku borbe s komarcima. Uz laboratorij koji će biti postavljen, u planu je i da Centar proizvodi sterilne komarce kako bi mogao suzbiti širenje svih potencijalnih invazija i vrsta koje dolaze na naše područje

Projekt Mosquitolab je regionalni projekt od velike važnosti. Njegova ukupna vrijednost je 6,1 milijun eura, od čega se 4,8 milijuna eura ostaje u Osijeku kako bi Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ napravio novu zgradu Centra za kontrolu komaraca, opremio je, uložio u laboratorije, ali i znanstvenike koji će u suradnji sa znanstvenicima iz Mađarske pokušati, a siguran sam da će i uspjeti, iznaći rješenja za borbu s komarcima. Svi znamo koliki problem komarci predstavljaju za kvalitetu života žitelja na ovom području, koliki su zdravstveni problem jer bilježimo sve veći broj invazivnih vrsta koje su i prenositelji raznih bolesti. Problem su i u ekonomskom smislu s obzirom na turističke i gospodarske djelatnosti koje se ovdje onemogućavaju upravo zbog prisustva komaraca. Ovaj projekt zato najbolje pokazuje što su Interreg projekti, a to je upravo suradnja dvije članice EU koje imaju zajednički problem i izazov te ga rješavaju temeljem znanstvenih istraživanja i učinaka

48 mjeseci

Tehničkog tajništva prekograničnog programa Hrvatska-Mađarska

Projekt je važan iskorak u očuvanju zdravlja, kvalitete okoliša, ali i kvalitete života stanovništva Osječko-baranjske županije i šireg prekograničnog područja. Komarci ovdje nisu samo svakodnevna smetnja, oni predstavljaju i veliki rizik za javno zdravlje i razvoj gospodarstva, a usred klimatskih promjena dolazi do njihovog širenja. Zahvaljujući europskim sredstvima Interreg programa Hrvatska-Mađarska te u suradnji s partnerima iz Mađarske, a to su Sveučilište u Pečuhu i Biokom, javno komunalno poduzeće Grada Pečuha, Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ kao nositelj projekta u Osijeku će izgraditi moderan Centar za kontrolu komaraca

Centar će biti opremljen za primjenu inovativnih i ekološki prihvatljivih metoda kontrole, kao što je SIT metoda, odnosno tehnika sterilnih mužjaka koja će smanjiti potrebu za kemijskim tretmanima te na taj način poboljšati i samo zdravlje i okoliš ovog područja. Centar će biti mjesto razvoja inovativnih metoda kontrole komaraca, ali i mjesto u kojem će se provoditi znanstvena istraživanja i edukacije, a bit ćemo i podrška lokalnim zajednicama u planiranju i provedbi mjera kontrole komaraca. Sam projekt je primjer kako zajedničkim snagama možemo unaprijediti sigurnost i zdravlje stanovništva te pogotovo kako se prilagoditi izazovima klimatskih promjena

UzEuropske unije u drugoj polovici 2027. godine trebala bi u Osijeku završiti, jednog odstrateških projekata Osječko-baranjske županije. Riječ je o projektu- "U“. Pripreme projekta traju već nekoliko godina, od projektne dokumentacije, rješavanja imovinsko-pravnih i drugih pitanja do osiguranja sredstava, a u sjedištu Osječko-baranjske županije u Osijeku županicaprimila je državnog tajnika u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EUkoji je tom prigodom, ravnateljici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, uručio Ugovor o sufinanciranju projekta Mosquitolab. Sastanku su nazočili i članovi Projektnog tima, Tehničkog tajništva prekograničnog programa Hrvatska-Mađarska i Uprave za teritorijalnu suradnju u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU.Ugovor o sufinanciranju projekta Mosquitolab prvi je uručeni ugovor u sklopuza financijsko razdoblje 2021.-2027.. Izgradnja Centra na lokaciji Drinska 8 u Osijeku predviđena nakon provedbe javne nabave, završetak građevinskih radova do kraja 2026. godine, a opremanje u drugoj polovici 2027. godine, kada je planiran početak rada osječkog Centra, kao i laboratorija za kontrolu komaraca u Pečuhu.- rekla je županica Nataša Tramišak te čestitala svim sudionicima na vrijednom projektu, prije svega Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, partnerima iz Mađarske te Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU.- kazao je državni tajnik Domagoj Mikulić.Dodao je da projekt traje, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU će i ubuduće, kao i do sada, svim sudionicima biti na raspolaganju. Najavio je i kako će se u narednom razdoblju u Osijeku otvoriti ured, a već su zaposlene dvije osobe koje rade planirane koordinacijske poslove.Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ Nataša Turić izrazila je zadovoljstvo i ponos što je potpisan ugovor o sufinanciranju projekta Mosquitolab i uspostavu Centra za kontrolu komaraca. -- istaknula je ravnateljica.- pojasnila je ravnateljica Nataša Turić. Zahvalila je svim sudionicima pripreme projekta, a osobito Osječko-baranjskoj županiji i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU na velikoj podršci.