Ovo u sportu najteže pada, daš toliko od sebe i ne uspiješ to materijalizirati. Moramo biti iskreni i čestitati Turskoj koja je danas bila bolja od nas, mi im jednostavno danas nismo mogli parirati. Nismo se mogli adaptirati na njihove fizičke mogućnosti. Bez obzira na sve, želim pohvaliti moj tim jer ono što su pokazale do sada zaslužuje da im kažemo bravo, da ih podržimo i da nastavimo dalje. SP nije završilo, i sada se treba regenerirati i vratiti priču natrag, jer smo odlučile uvijek se boriti do zadnjega

Tekst i foto: Anela Novina

Nakonu skupini uslijedio jeu osmini finala protiv, četvrtoplasirane ekipe skupine C. Turkinje su nas nadigrale s 3:1 (25:12, 24:26, 25:13, 25:12) za sat i 23 minute igre. Turska je u ovom susretu bilau svim segmentima igre, vidi se to i po rezultatu po setovima a u konačnici i po statistici. Imale su Turkinje(46-29),(16-9),(7-6) i definitivno(19-30).Naše su loše otvorile susret, ili točnije, Turkinje su od prvog poena. Pokušala je izbornica naše reprezentacije, ali ništa nije pomoglo, Turkinje su nas deklasirale u tom prvom setu, u kojem smo ostali bez poena iz bloka i sa čak 10 pogrešaka.Ni drugi set, u kojem je umjestoorganizatorica igre bila, nije bolje započeo, ali barem se Turkinje nisu značajnije rezultatski odlijepile. Kod 11:12 konačno smo imali prvi poen blokom (Vasilj), i od tada se nešto prelomilo u našoj igri. Djevojke su počele, fanatičnije su, u napadu probijale njihove blokove i to ih je nagradilo prvim vodstvom u utakmici s 22:21. Iako su i u završnici dosta griješile, iako su Turkinje imale set loptu, s tri poena u nizu, na razliku, naše osvajaju drugi set sa 26:24 za izjednačenje na 1-1. Nažalost, treći i četvrti set bili su samo preslika prvog, i više ništa nije moglo zaustaviti Turske do zaslužene pobjede kojom odlaze u skupinu koja se bori od 1. do 8. mjesta dok će Hrvatska sljedećeg suparnika imati u reprezentaciji Srbije 11. srpnja u skupini od 9. do 16. mjesta.Izbornicanakon susreta je rekla: ”.”